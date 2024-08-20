أخطاء شائعة في وضع المكياج قد تضر بصحة العيون

وبهذا الصدد، قال أخصائي البصريات، عمران علي، إن روتين المكياج الخاص بكل أنثى قد يعرض بصرها للخطر.
حذر علي من مشاركة فرش المكياج الخاصة مع شخص آخر.
ويوضح قائلا: "ينبغي عدم مشاركة أدوات المكياج أبدا، حيث يمكن أن يؤدي التلوث المتبادل إلى انتشار العدوى الفيروسية، ما يؤدي إلى تورم الجفن أو التهاب العين. إذا كنتي قد شاركتي مستحضرات التجميل ولاحظتي أيا من هذه الأعراض، فمن المهم تحديد موعد مع طبيب العيون".
ويؤكد عمران أيضا على أهمية عدم استخدام مستحضرات منتهية الصلاحية.
كما أشار عمران إلى أهمية غسل اليدين قبل وضع المكياج، مضيفا أن عدم القيام بذلك يمكن أن يزيد من انتشار الجراثيم والبكتيريا الضارة، ما قد يؤدي إلى انتشارها إلى العيون.
وحذر الخبير من عدم إزالة المكياج عن بشرة الوجه قبل النوم، ما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور والرؤوس السوداء، ويمكن أن يلحق الضرر بعينيك.
وقال: "يمكن أن تدخل الماسكارا إلى عينيك عند تركها طوال الليل، ويمكن أن تسد قنوات الدموع وتهيج عينيك، وهذا يزيد من خطر الإصابة بعدوى العين
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