أدوات ذكية تغيّر مستقبل العناية بالبشرة في المنزل

الوكيل الإخباري- يشهد عالم العناية بالبشرة تطورًا تقنيًا ملحوظًا مع انتشار الأدوات الذكية والأجهزة المنزلية التي تقدم نتائج احترافية مشابهة للعلاجات المتخصصة.

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وتشمل هذه الأجهزة أدوات التنظيف بالاهتزازات الصوتية، وأقنعة العلاج بالضوء لتحفيز الكولاجين، وأجهزة التدليك الدقيقة لشد البشرة وتحسين الدورة الدموية.