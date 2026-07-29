أدوات ذكية تغيّر مستقبل العناية بالبشرة في المنزل

وتشمل هذه الأجهزة أدوات التنظيف بالاهتزازات الصوتية، وأقنعة العلاج بالضوء لتحفيز الكولاجين، وأجهزة التدليك الدقيقة لشد البشرة وتحسين الدورة الدموية.
ويرى خبراء التجميل أن هذه التقنيات تساعد على تعزيز امتصاص مستحضرات العناية وتحسين نضارة البشرة، لتصبح خيارًا متطورًا ضمن الروتين اليومي للعناية بالمنزل.
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