الأربعاء 2026-07-29 12:11 م

أدوات ذكية تغيّر مستقبل العناية بالبشرة في المنزل

شثي
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   يشهد عالم العناية بالبشرة تطورًا تقنيًا ملحوظًا مع انتشار الأدوات الذكية والأجهزة المنزلية التي تقدم نتائج احترافية مشابهة للعلاجات المتخصصة.

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وتشمل هذه الأجهزة أدوات التنظيف بالاهتزازات الصوتية، وأقنعة العلاج بالضوء لتحفيز الكولاجين، وأجهزة التدليك الدقيقة لشد البشرة وتحسين الدورة الدموية.


ويرى خبراء التجميل أن هذه التقنيات تساعد على تعزيز امتصاص مستحضرات العناية وتحسين نضارة البشرة، لتصبح خيارًا متطورًا ضمن الروتين اليومي للعناية بالمنزل.

 
 


gnews

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