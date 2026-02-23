أدوات يومية قد تهدد صحتك إذا أهملت تنظيفها.. تعرّف عليها!

الإسفنجات المطبخية
أوضحت دراسات نشرتها صحيفة الإندبندنت أن الإسفنجات المطبخية، بسبب رطوبتها وخصائصها المسامية، قد تحتوي على مليارات البكتيريا في مساحة صغيرة، ويمكن أن تبقى بعض الجراثيم عليها لأيام عدة.
وينصح الخبراء باستبدال الإسفنج كل أسبوع أو أسبوعين، أو تعقيمه في الميكروويف لمدة دقيقة إلى دقيقتين، أو غسله في غسالة الصحون على درجة حرارة مرتفعة.
فرشاة الأسنان
قد تحتوي فرشاة الأسنان على ملايين الكائنات الدقيقة، خاصة إذا وُضعت بالقرب من المرحاض، ما يزيد احتمال انتقال البكتيريا.
ويُوصى بتعقيم الفرشاة باستخدام غسول الفم أو محلول بيروكسيد الهيدروجين، مع ضرورة تغييرها كل ثلاثة إلى أربعة أشهر للحفاظ على صحة الفم والأسنان.
فرش الشعر
تجمع فرش الشعر الزيوت وخلايا الجلد الميتة، إضافة إلى البكتيريا والفطريات، في بيئة دافئة قد تسهم في ظهور القشرة أو التهابات فروة الرأس.
ويؤكد أطباء الجلدية أهمية تنظيف فرش الشعر مرة كل أسبوعين على الأقل، وإزالة الشعر المتراكم بعد كل استخدام للحد من تراكم الجراثيم.
