أزياء رحلات الشتاء.. على طريقة مدونات الموضة

تعتبر هذه الرحلات فرصة للتألق بالأزياء الشتوية الأنيقة، وتستلهم الكثير من النساء إطلالاتهن من مدونات الموضة العربيات والعالميات اللواتي يقدمن مجموعة متنوعة من الأفكار التي تجمع بين الدفء والأناقة.
إطلالات رحلات الشتاء
أناقة وتجدد اخترنا أن نقدم لكِ مجموعة من أشهر المدونات والنجمات في العالم العربي اللواتي اعتمدن أزياء مميزة خلال رحلاتهن، لتستوحي منهن إطلالاتك خلال رحلتك المقبلة
ميسون الشيخ
سهى طه
الفخامة العملية للسفر لا يعني السفر دائمًا أن الأزياء يجب أن تكون رياضية وغير أنيقة. يمكنكِ أن تكتشفي مدينة جديدة هذا الشتاء على طريقة المدونة سهى طه. بجاكيت جلدي باللون البني الداكن مع حزام عند الخصر، تألقت وهي تحمل حقيبة كبيرة من Tod's. كما أضاف الحذاء بنقشة جلد الأفعى لمسات جريئة وفاخرة إلى الإطلال
مزيج من الرقي والراحة الشتوية تجمع سلمى مسرور ببراعة بين الرقي والراحة في إطلالتها الشتوية. خلال زيارتها لندن، اختارت معطفًا طويلًا باللون الأبيض ونسقته مع توب أبيض بسيط وسروال جينز، ما جعل الإطلالة أنيقة ومريحة في آن واحد. كما أن الحذاء الرياضي والحقيبة الكريمية يضمنان الراحة والعملية خلال السفر.
جويل ماردينيان
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