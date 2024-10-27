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أزياء رحلات الشتاء.. على طريقة مدونات الموضة

جويل ماردينيان
جويل ماردينيان
الأحد، 27-10-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري- مع اقتراب فصل الشتاء، يبدأ التخطيط للرحلات إلى الوجهات الباردة، سواء للسياحة أو لممارسة الهوايات الرياضية الشتوية.

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تعتبر هذه الرحلات فرصة للتألق بالأزياء الشتوية الأنيقة، وتستلهم الكثير من النساء إطلالاتهن من مدونات الموضة العربيات والعالميات اللواتي يقدمن مجموعة متنوعة من الأفكار التي تجمع بين الدفء والأناقة.


إطلالات رحلات الشتاء
أناقة وتجدد اخترنا أن نقدم لكِ مجموعة من أشهر المدونات والنجمات في العالم العربي اللواتي اعتمدن أزياء مميزة خلال رحلاتهن، لتستوحي منهن إطلالاتك خلال رحلتك المقبلة.

 

دلال الدوب

أناقة محتشمة ولمسات جريئة تختار الفاشينيستا الكويتية، دلال الدوب، دائماً إطلالات تجمع بين الراحة والأناقة. خلال رحلتها إلى آيسلندا، اعتمدت معطفًا مبطنًا باللون الأسود بتصميم مزدوج الأزرار، مع حقيبة صغيرة باللون البرتقالي لتضيف لمسة من الجرأة والحيوية. نسقي الألوان الكلاسيكية مع الألوان المرحة على طريقتها لتضيفي لمسة مختلفة إلى إطلالتك.

 
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ميسون الشيخ

الراحة العصرية للسفر إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة رياضية ومريحة للسفر، فقد تشكل لكِ ميسون الشيخ مصدر إلهام وتسهل عليكِ عملية الاختيار. إذ اختارت طقمًا رياضيًا باللون العنابي من The Giving Movement، يعكس البساطة والراحة المثالية للسفر، مع حذاء رياضي من Adidas. إضافةً إلى القبعة والنظارات الشمسية اللتين تعززان إحساس الأناقة العملية.


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سهى طه
الفخامة العملية للسفر لا يعني السفر دائمًا أن الأزياء يجب أن تكون رياضية وغير أنيقة. يمكنكِ أن تكتشفي مدينة جديدة هذا الشتاء على طريقة المدونة سهى طه. بجاكيت جلدي باللون البني الداكن مع حزام عند الخصر، تألقت وهي تحمل حقيبة كبيرة من Tod's. كما أضاف الحذاء بنقشة جلد الأفعى لمسات جريئة وفاخرة إلى الإطلال


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سلمى مسرور
مزيج من الرقي والراحة الشتوية تجمع سلمى مسرور ببراعة بين الرقي والراحة في إطلالتها الشتوية. خلال زيارتها لندن، اختارت معطفًا طويلًا باللون الأبيض ونسقته مع توب أبيض بسيط وسروال جينز، ما جعل الإطلالة أنيقة ومريحة في آن واحد. كما أن الحذاء الرياضي والحقيبة الكريمية يضمنان الراحة والعملية خلال السفر.

 

 
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نجود الرميحي

الأناقة الفاخرة لمواسم الشتاء إذا كنتِ ستحضرين مناسبة خاصة ومميزة خلال رحلتك، فما عليكِ سوى أن تستوحي إطلالتك من نجود الرميحي. اعتمدت فستانًا جلديًا طويلًا بتدرجات اللون البني، مع معطف باللون البني الداكن أيضًا. تناسقت تدرجات البني بشكل متناغم، ما عكس أسلوبها الفاخر والفريد الذي يجعلها مصدر إلهام للنساء اللواتي يبحثن عن إطلالات راقية.


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جويل ماردينيان

التوازن بين العملية والأناقة في الأجواء الثلجية خلال رحلتها إلى زيرمات، تألقت جويل ماردينيان بإطلالة تتسم بالعملية والأناقة مع بنطال أبيض وسترة منفوخة. أضاف الحذاء الشتوي والقبعة البرتقالية لمسة من التوازن بين الراحة والأناقة في الأجواء الثلجية. إطلالة مناسبة لمحبات التزلج والبرد القارس.

 
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فوشيا

 
gnews

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