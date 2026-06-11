أساسيات الجمال في حقيبتكِ بمونديال 2026 - صور

واقي الشمس... الخطوة الأهم
يُعد واقي الشمس من أهم المستحضرات التي يجب أن ترافقكِ أثناء التنقل، إذ يحمي البشرة من أشعة الشمس ويحافظ على نضارتها طوال النهار.
رذاذ الوجه المرطب
يساعد رذاذ الوجه على إنعاش البشرة وترطيبها سريعاً بعد ساعات السفر أو التعرض للحرارة، ويمنحها حيوية فورية.
مرطب الشفاه
تتعرض الشفاه للجفاف خلال الرحلات والتنقلات، لذا يُنصح بحمل مرطب شفاه مغذٍ للحفاظ على نعومتها وترطيبها.
عطر بحجم السفر
العطور الصغيرة المخصصة للسفر خيار عملي يمنحكِ إحساساً دائماً بالانتعاش والأناقة دون أن تشغل مساحة كبيرة في الحقيبة.
مستحضرات المكياج الأساسية
يكفي الاحتفاظ ببعض الأساسيات مثل الكونسيلر، والماسكارا، وأحمر الشفاه أو التينت لتجديد الإطلالة بسرعة وسهولة.
المعقم والمناديل المعطرة
تبقى من الضروريات التي تمنح شعوراً دائماً بالنظافة والراحة أثناء التنقل.
نصائح لاختيار مستحضرات السفر
يُفضل اختيار المنتجات ذات الأحجام الصغيرة أو المخصصة للسفر لتوفير المساحة، مع الاستعانة بالعبوات القابلة لإعادة التعبئة عند الحاجة.
مستحضرات متعددة الاستخدامات
تساعد المنتجات التي تجمع أكثر من فائدة، مثل المرطب المزود بعامل حماية من الشمس أو الكريم الملون المرطب، على تقليل عدد المستحضرات وتوفير مساحة أكبر داخل الحقيبة.
مع هذه الأساسيات، يمكنكِ الاستمتاع بأجواء كأس العالم بإطلالة منتعشة وشعور دائم بالراحة والثقة طوال اليوم.
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