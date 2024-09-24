أسباب اتساع مسام البشرة..كيف يمكن تضييقها؟

الوكيل الإخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من المسام الواسعة في البشرة، مما يزيد الشعور بالانزعاج، لأنها قد تعطي مظهرًا غير جيد، خاصة إذا كانت في الوجه، وبالتالي يجب الحرص جيدًا عند التعامل معها.



أسباب اتساع المسام

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هناك العديد من الأسباب وراء اتساع مسام البشرة من بينها:



- زيادة إفراز الزيوت من البشرة، وبالتالي سهولة انسداد المسام وتوسعها.



- تراكم الخلايا الميتة في المسام، وبالتالي انسدادها.



- المعاناة من التغيرات الهرمونية، خاصة خلال فترة المراهقة والحمل.



- العوامل الوراثية تلعب دورًا كبيرًا في حجم المسام.



- التقدم في العمر، حيث تفقد البشرة مرونتها وتصبح المسام أكثر وضوحًا.



طرق طبيعية لتضييق المسام



يوجد الكثير من الطرق البسيطة التي تساعد في ضيق المسام بشكل واضح وسريع من بينها:



- التنظيف المنتظم من خلال غسل الوجه مرتين يوميًا بمنظف لطيف يخلو من الزيوت، لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.



- استخدام مقشرات طبيعية لطيفة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة.



- استعمال ماسكات طبيعية تحتوي على الطين أو العسل أو بياض البيض لشد المسام وتنظيفها.



- استخدام البخار لفتح المسام وبالتالي تنظيفها بسهولة.



- استخدام التونر الخالي من الكحول لشد المسام وتوازن درجة الحموضة في البشرة.



- الحصول على بعض الأدوية الموضعية التي يصفها الطبيب المختص لتقشير البشرة وتنظيف المسام.



- الخضوع لجلسات الليزر لتجديد الكولاجين بالبشرة وشدها.



- استعمال المقشرات الكيميائية لإزالة الطبقات الخارجية من الجلد وتجديدها.