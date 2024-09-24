 
الثلاثاء 2024-09-24 06:28 م
 
 

أسباب اتساع مسام البشرة..كيف يمكن تضييقها؟

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 03:21 م

الوكيل الإخباري-   قد يعاني بعض الأشخاص من المسام الواسعة في البشرة، مما يزيد الشعور بالانزعاج، لأنها قد تعطي مظهرًا غير جيد، خاصة إذا كانت في الوجه، وبالتالي يجب الحرص جيدًا عند التعامل معها.

أسباب اتساع المسام

اضافة اعلان


هناك العديد من الأسباب وراء اتساع مسام البشرة من بينها:

- زيادة إفراز الزيوت من البشرة، وبالتالي سهولة انسداد المسام وتوسعها.

- تراكم الخلايا الميتة في المسام، وبالتالي انسدادها.

- المعاناة من التغيرات الهرمونية، خاصة خلال فترة المراهقة والحمل.

- العوامل الوراثية تلعب دورًا كبيرًا في حجم المسام.

- التقدم في العمر، حيث تفقد البشرة مرونتها وتصبح المسام أكثر وضوحًا.

طرق طبيعية لتضييق المسام


يوجد الكثير من الطرق البسيطة التي تساعد في ضيق المسام بشكل واضح وسريع من بينها:

- التنظيف المنتظم من خلال غسل الوجه مرتين يوميًا بمنظف لطيف يخلو من الزيوت، لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.

- استخدام مقشرات طبيعية لطيفة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة.

- استعمال ماسكات طبيعية تحتوي على الطين أو العسل أو بياض البيض لشد المسام وتنظيفها.

- استخدام البخار لفتح المسام وبالتالي تنظيفها بسهولة.

- استخدام التونر الخالي من الكحول لشد المسام وتوازن درجة الحموضة في البشرة.

- الحصول على بعض الأدوية الموضعية التي يصفها الطبيب المختص لتقشير البشرة وتنظيف المسام.

- الخضوع لجلسات الليزر لتجديد الكولاجين بالبشرة وشدها.

- استعمال المقشرات الكيميائية لإزالة الطبقات الخارجية من الجلد وتجديدها.

 

الكونسلتو

 
gnews

أحدث الأخبار

السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين

أخبار محلية السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين فازوا بمنافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية : عودة الشاحنات الأردنية التي كانت محتجزة في سوريا

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين

عربي ودولي 5 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش محذرا: لبنان على حافة الهاوية وغزة كابوس

مقاتل في حزب الله

عربي ودولي حزب الله يعلن دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الضغط العسكري بلبنان قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل

علم إيران

عربي ودولي إيران: الدول الإسلامية لن تسمح بتحويل لبنان إلى غزة

حزب الله

عربي ودولي مصادر لبنانية : اغتيال القيادي بحزب الله (إبراهيم قبيسي)



 


الأكثر مشاهدة