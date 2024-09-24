أسباب اتساع مسام البشرة..كيف يمكن تضييقها؟

أسباب اتساع المسام
هناك العديد من الأسباب وراء اتساع مسام البشرة من بينها:
- زيادة إفراز الزيوت من البشرة، وبالتالي سهولة انسداد المسام وتوسعها.
- تراكم الخلايا الميتة في المسام، وبالتالي انسدادها.
- المعاناة من التغيرات الهرمونية، خاصة خلال فترة المراهقة والحمل.
- العوامل الوراثية تلعب دورًا كبيرًا في حجم المسام.
- التقدم في العمر، حيث تفقد البشرة مرونتها وتصبح المسام أكثر وضوحًا.
طرق طبيعية لتضييق المسام
يوجد الكثير من الطرق البسيطة التي تساعد في ضيق المسام بشكل واضح وسريع من بينها:
- التنظيف المنتظم من خلال غسل الوجه مرتين يوميًا بمنظف لطيف يخلو من الزيوت، لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.
- استخدام مقشرات طبيعية لطيفة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة.
- استعمال ماسكات طبيعية تحتوي على الطين أو العسل أو بياض البيض لشد المسام وتنظيفها.
- استخدام البخار لفتح المسام وبالتالي تنظيفها بسهولة.
- استخدام التونر الخالي من الكحول لشد المسام وتوازن درجة الحموضة في البشرة.
- الحصول على بعض الأدوية الموضعية التي يصفها الطبيب المختص لتقشير البشرة وتنظيف المسام.
- الخضوع لجلسات الليزر لتجديد الكولاجين بالبشرة وشدها.
- استعمال المقشرات الكيميائية لإزالة الطبقات الخارجية من الجلد وتجديدها.
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