أسباب خفية وراء بطء نمو الشعر يكشفها الخبراء

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الوكيل الإخباري- تشير الدراسات إلى أن بطء نمو الشعر لا يرتبط دائماً بقلة العناية أو استخدام منتجات غير مناسبة، بل قد ينتج عن عوامل داخلية وخارجية تؤثر في صحة البصيلات. اضافة اعلان





وينمو الشعر بمعدل يقارب سنتيمتراً واحداً شهرياً، لكن نقص العناصر الغذائية مثل الحديد والزنك وفيتامين D، إضافة إلى التوتر واضطرابات الهرمونات ومشكلات فروة الرأس، قد تؤدي إلى بطء النمو أو زيادة التساقط.



كما أن التقصف الناتج عن استخدام الحرارة والصبغات والمعالجات الكيميائية قد يمنع زيادة طول الشعر، رغم استمرار نموه من الجذور. ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على شعر صحي يعتمد على التغذية المتوازنة، والعناية بفروة الرأس، وتقليل العوامل المسببة للتلف، مع معالجة أي مشكلات صحية مؤثرة.





