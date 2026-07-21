أسباب خفية وراء بطء نمو الشعر يكشفها الخبراء

وينمو الشعر بمعدل يقارب سنتيمتراً واحداً شهرياً، لكن نقص العناصر الغذائية مثل الحديد والزنك وفيتامين D، إضافة إلى التوتر واضطرابات الهرمونات ومشكلات فروة الرأس، قد تؤدي إلى بطء النمو أو زيادة التساقط.
كما أن التقصف الناتج عن استخدام الحرارة والصبغات والمعالجات الكيميائية قد يمنع زيادة طول الشعر، رغم استمرار نموه من الجذور. ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على شعر صحي يعتمد على التغذية المتوازنة، والعناية بفروة الرأس، وتقليل العوامل المسببة للتلف، مع معالجة أي مشكلات صحية مؤثرة.
-
أخبار متعلقة
-
خبراء التجميل يكشفون فوائد التقشير الأسبوعي للبشرة
-
خطوات بسيطة للحفاظ على لون الشعر المصبوغ أطول فترة ممكنة
-
التوتر لا يؤثر على النفس فقط.. ماذا يفعل بالبشرة والشعر؟
-
البنطال الأصفر يقتحم موضة خريف 2026 بقوة
-
أخطاء شائعة تمنع البشرة من الاستفادة من السيروم والكريمات
-
نقوش الزهور تتصدر موضة صيف 2026 بإطلالات أنيقة - صور
-
لماذا تحتاج فروة الرأس إلى واقي شمس؟
-
بدلاً من المكملات.. طرق طبيعية لدعم الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة