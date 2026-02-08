أسباب وعلاج القشرة المستمرة

في هذا التقرير، نكشف لكِ الأسباب الحقيقية لظهور القشرة المزمنة لدى النساء، ونقدّم حلولًا فعّالة وآمنة لعلاجها، إلى جانب نصائح غذائية مهمة تساعد على الحد من تكرارها والحفاظ على فروة رأس صحية.
أسباب قشرة الشعر المستمرة عند النساء
وفقًا لموقع Mayo Clinic، تسهم عدة عوامل في زيادة انتشار قشرة الرأس لدى النساء، أبرزها التغيرات الهرمونية التي تؤثر في توازن فروة الرأس، إلى جانب روتين التصفيف اليومي وكثرة استخدام منتجات العناية بالشعر.
ومن أبرز الأسباب المحتملة أيضًا:
التهاب الجلد الدهني
يُعدّ من أكثر الأسباب شيوعًا لظهور القشرة، وهو حالة جلدية مزمنة تسبب تهيّجًا في فروة الرأس نتيجة فرط نشاط فطر المالاسيزيا الطبيعي، الذي يتغذى على الزيوت الطبيعية (الزهم)، ما يؤدي إلى ظهور القشرة والحكة.
فروة الرأس الدهنية وزيادة إفراز الزيوت
عندما تفرز فروة الرأس كميات زائدة من الزيوت الطبيعية، تتحول إلى بيئة مثالية لنمو الفطريات، خاصة فطر المالاسيزيا الذي يتغذى على الدهون. هذا الخلل يؤدي إلى تهيّج فروة الرأس وزيادة فرص ظهور القشرة بشكل ملحوظ.
تحسّس فروة الرأس بسبب استخدام منتجات غير مناسبة
قد تؤدي بعض المنتجات، مثل العطور القوية، والصبغات، وعلاجات الكيراتين، أو الزيوت العطرية، إلى تحسّس فروة الرأس وتهيّجها، ما ينعكس على ظهور قشور تشبه القشرة ويزيد من الانزعاج.
جفاف فروة الرأس
عندما تتعرض فروة الرأس للجفاف، تبدأ خلايا الجلد في التقشّر، ما يؤدي إلى ظهور القشرة البيضاء أو الصفراء على الشعر، ويزيد من شعور الحكة والانزعاج.
حالات جلدية تشبه القشرة
تشمل بعض الحالات المزمنة، مثل الأكزيما والصدفية، التي تتسبب في ظهور قشور أكثر سماكة مع احمرار واضح في فروة الرأس، ما يجعلها تبدو مشابهة للقشرة التقليدية ويزيد من الحاجة إلى علاج متخصص.
