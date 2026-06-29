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أسرار التخلص من الرؤوس السوداء في دقائق

شس
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 10:14 ص
الوكيل الإخباري-   تُعد الرؤوس السوداء من أكثر المشكلات الجلدية شيوعاً، حيث تنتج عن تراكم الزيوت الزائدة والخلايا الميتة داخل المسام، ما يؤثر على نقاء البشرة ومظهرها.اضافة اعلان


وللتخلص منها بسرعة، ينصح خبراء العناية بالبشرة ببعض الخطوات المنزلية البسيطة، تبدأ بتعريض الوجه لبخار الماء الدافئ لفتح المسام وتسهيل إزالة الشوائب. ثم استخدام مقشرات لطيفة مثل بيكربونات الصوديوم مع الماء، أو أقنعة الطين والفحم لامتصاص الدهون الزائدة.

كما تُعد لاصقات الأنف خياراً سريعاً لإزالة الرؤوس السوداء خلال دقائق، مع ضرورة غسل الوجه بالماء البارد بعد ذلك، وتطبيق مرطب خفيف لإغلاق المسام وتهدئة البشرة.
 
 


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