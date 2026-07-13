أسرار العطر الصيفي.. كيف تحافظين على رائحتك طوال اليوم؟

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الحفاظ على ثبات العطر لساعات طويلة أمراً صعباً بسبب تأثير الحرارة والرطوبة والتعرق في سرعة تبخر مكوناته.



ويؤكد خبراء العطور أن طريقة الاستخدام تلعب دوراً أساسياً في زيادة الثبات، وليس فقط جودة العطر أو سعره.

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