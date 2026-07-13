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أسرار العطر الصيفي.. كيف تحافظين على رائحتك طوال اليوم؟

سي
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الحفاظ على ثبات العطر لساعات طويلة أمراً صعباً بسبب تأثير الحرارة والرطوبة والتعرق في سرعة تبخر مكوناته.

ويؤكد خبراء العطور أن طريقة الاستخدام تلعب دوراً أساسياً في زيادة الثبات، وليس فقط جودة العطر أو سعره.

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ومن أبرز النصائح: ترطيب البشرة قبل وضع العطر، واستخدامه بعد الاستحمام مباشرة، ورشه على نقاط النبض مثل المعصمين وخلف الأذنين والرقبة.

كما ينصح الخبراء بتجنب فرك المعصمين بعد رش العطر، واستخدام طبقة خفيفة من الفازلين قبل وضعه، واختيار تركيزات أعلى مثل ماء العطر، إضافة إلى استخدام تقنية الطبقات العطرية عبر منتجات من الرائحة نفسها.

ويُفضل حفظ زجاجة العطر بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس، واختيار روائح منعشة تناسب الصيف مثل الحمضيات والياسمين والمسك، مع الاحتفاظ بعبوة صغيرة للتجديد عند الحاجة.

ويؤكد الخبراء أن ثبات العطر لا يعتمد على سعره فقط، بل على طريقة استخدامه والعناية بالبشرة.

 
 


gnews

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