أسرار العطر الصيفي.. كيف تحافظين على رائحتك طوال اليوم؟

ويؤكد خبراء العطور أن طريقة الاستخدام تلعب دوراً أساسياً في زيادة الثبات، وليس فقط جودة العطر أو سعره.
كما ينصح الخبراء بتجنب فرك المعصمين بعد رش العطر، واستخدام طبقة خفيفة من الفازلين قبل وضعه، واختيار تركيزات أعلى مثل ماء العطر، إضافة إلى استخدام تقنية الطبقات العطرية عبر منتجات من الرائحة نفسها.
ويُفضل حفظ زجاجة العطر بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس، واختيار روائح منعشة تناسب الصيف مثل الحمضيات والياسمين والمسك، مع الاحتفاظ بعبوة صغيرة للتجديد عند الحاجة.
ويؤكد الخبراء أن ثبات العطر لا يعتمد على سعره فقط، بل على طريقة استخدامه والعناية بالبشرة.
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