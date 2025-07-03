أسرار رسم الحواجب حسب شكل الوجه لإطلالة جذابة ومتوازنة

الوكيل الإخباري- تلعب الحواجب دورًا أساسيًا في تحديد ملامح الوجه وتعزيز جماله، لكن كثيرًا من النساء يجهلن أن اختيار شكل الحاجب المناسب يعتمد على شكل الوجه بشكل مباشر. فالرسم الصحيح للحواجب لا يضيف فقط توازنًا للملامح، بل يمنح مظهرًا أكثر شبابًا وجاذبية.

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وبحسب خبراء التجميل، فإن المفتاح الأساسي في رسم الحواجب بطريقة احترافية يكمن في معرفة شكل الوجه، وتطبيق الرسمة التي تناسبه، وفيما يلي دليل مبسط:

1. الوجه البيضاوي:

يُعتبر الشكل البيضاوي مثاليًا ويتناسب مع معظم أنواع الحواجب، لكن يُفضَّل اختيار الحاجب الطبيعي قليل التقوّس لتسليط الضوء على التوازن الطبيعي للوجه.

2. الوجه الدائري:

لإطالة مظهر الوجه الدائري، يُنصح باعتماد حواجب ذات قوس عالي وزاوية واضحة، ما يخلق توازنًا بصريًا ويكسر استدارة الملامح.

3. الوجه الطويل:

الحواجب المستقيمة بدون تقوس كبير تساعد في تقصير مظهر الوجه الطويل، لذا من الأفضل الابتعاد عن الحواجب المقوسة.

4. الوجه المربع:

الوجوه ذات الفك العريض تحتاج إلى حواجب كثيفة مع قوس ناعم لتخفيف حدة الزوايا، مع الحفاظ على مظهر طبيعي قدر الإمكان.

5. الوجه القلب أو المثلث المقلوب:

أفضل خيار هو الحاجب المنحني بلطف، ما يساعد في موازنة عرض الجبهة مع ضيق الذقن، ويمنح الوجه نعومة وجاذبية.



وينصح خبراء الجمال بعدم المبالغة في تعديل شكل الحاجب أو ترقيقه، والابتعاد عن الأشكال المرسومة بشكل حاد، مع الحفاظ على لون الحاجب متناسقًا مع لون الشعر والبشرة.