أسرار لا تعرفيها عن تأثير العطور الطبيعية على صحتك!

وتقول خبيرة العطور ديما بحصلي،إن الروائح المصنوعة من العنبر على سبيل المثال تساهم في تنشيط الهرمونات، وإزالة التشنجات وتهدئة الألم، وتساهم في التخفيف من حدّة القلق والتوتر.
فيما يُعتبر خشب الصندل برائحته الحلوة التي تحاكي رائحة الورد مع لمسة شرقية، والذي يدخل في عدد كبير من العطور والزيوت العطرية، مضاداً للاكتئاب ومفيداً لتحسين التنفس وتنظيف الرئة.
كما أن تطبيق الزيوت العطرية على الجلد، يساهم في تحفيز بعض التفاعلات الكيميائية في الجسم، مما يؤدي إلى الاسترخاء أو علاج الألم وغير ذلك، وفقاً لنوع الزيت العطري المستعمل. على سبيل المثال الزيت العطري المستخرج من الحمضيات يساهم في تعزيز الحالة المزاجية وتقليل التوتر.
تعزيز الحالة النفسية
روائح مثل اللافندر والفلفل الوردي والياسمين تساعد على تخفيف التوتر والقلق والأرق. حيث تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج.
قد تهمك قراءة هذا الموضوع علاج اكتئاب الخريف.. خطوات فعّالة تساهم في تحسين المزاج
تحسين جودة النوم
تقليل التوتر
تقوية الذاكرة والتركيز
تخفيف الألم
تعزيز جهاز المناعة
تحفيز طاقة الجسم
-
أخبار متعلقة
-
مشاعر تؤثر سلباً أو إيجاباً على الصحة النفسية للعروس.. تعرفي عليها
-
طريقة عمل جل عطري للجسم في المنزل.. خطوة بخطوة
-
سترة جلدية تكتسح الأسواق عالمياً .. ما السبب؟
-
هكذا تحافظين على رونق حقيبة القش
-
تحذير للجيل Z من حقن البوتوكس في عمر العشرينات
-
الأزرق البحري ملك ألوان طلاء الأظافر في الخريف
-
"الليجن الجلد".. موضة خريف 2024
-
ماسك الطحينة للوجه.. سر النضارة الطبيعية والتوهُّج والنقاوة