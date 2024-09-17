أسرار لا تعرفيها عن تأثير العطور الطبيعية على صحتك!

الوكيل الإخباري- العلاج بالعطور أو الـ"أروماثيرابي- Aromatherapy" راج في السنوات الأخيرة كثيراً، بعد أن حدثت ثورة في العودة إلى الطبيعية بكافة عناصرها من أجل الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية. وقد أظهر العديد من الدراسات تأثير العطور الإيجابي في ذلك.

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وبما أن حاسة الشم هي الحاسة الوحيدة التي التي ترتبط بالذاكرة والمشاعر، فإنه من خلال استنشاق الروائح يتم إرسال رسائل إلى الدماغ، فيستجيب الأخير وفقاً لكل نوع من أنواع الروائح.



وتقول خبيرة العطور ديما بحصلي،إن الروائح المصنوعة من العنبر على سبيل المثال تساهم في تنشيط الهرمونات، وإزالة التشنجات وتهدئة الألم، وتساهم في التخفيف من حدّة القلق والتوتر.



فيما يُعتبر خشب الصندل برائحته الحلوة التي تحاكي رائحة الورد مع لمسة شرقية، والذي يدخل في عدد كبير من العطور والزيوت العطرية، مضاداً للاكتئاب ومفيداً لتحسين التنفس وتنظيف الرئة.



كما أن تطبيق الزيوت العطرية على الجلد، يساهم في تحفيز بعض التفاعلات الكيميائية في الجسم، مما يؤدي إلى الاسترخاء أو علاج الألم وغير ذلك، وفقاً لنوع الزيت العطري المستعمل. على سبيل المثال الزيت العطري المستخرج من الحمضيات يساهم في تعزيز الحالة المزاجية وتقليل التوتر.

فوائد العطور للصحة الجسدية والنفسية

تعزيز الحالة النفسية

روائح مثل اللافندر والفلفل الوردي والياسمين تساعد على تخفيف التوتر والقلق والأرق. حيث تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج.

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تحسين جودة النوم



تقليل التوتر



تقوية الذاكرة والتركيز



تخفيف الألم



تعزيز جهاز المناعة



تحفيز طاقة الجسم