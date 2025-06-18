الأربعاء 2025-06-18 02:17 م
 

أسرع الزيوت لتطويل الشعر وتغذيته من الجذور حتى الأطراف

فل
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-   تسعى الكثير من النساء للحصول على شعر طويل وصحي، ويُعد استخدام الزيوت الطبيعية من أكثر الطرق الفعالة لتحقيق ذلك، خاصة وأنها تغذي فروة الرأس وتحفّز نمو الشعر من الجذور. إليكِ قائمة بأفضل الزيوت التي تساعد على تطويل الشعر بشكل طبيعي:

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1. زيت الخروع
• الفوائد: غني بحمض الريسينوليك وفيتامين E، يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.
• طريقة الاستخدام: يُدفّأ قليلًا ثم يُدلّك به فروة الرأس ويُترك لمدة ساعة قبل الغسل.

2. زيت جوز الهند
• الفوائد: يخترق جذور الشعر بعمق، يرطب ويمنع التكسر، ويغذي الفروة.
• طريقة الاستخدام: يستخدم كحمام زيت مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

 


3. زيت الأرغان
• الفوائد: يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تغذي الشعر وتمنحه لمعانًا.
• مثالي للشعر الجاف والمتقصف.

4. زيت الزيتون
• الفوائد: يرطب الشعر ويقويه ويمنع تقصف الأطراف.
• طريقة الاستخدام: يخلط مع العسل أو الزيوت الأخرى ويوضع كقناع للشعر.

5. زيت الروزماري (إكليل الجبل)
• الفوائد: يحفّز الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر.
• طريقة الاستخدام: يُخفف بزيت ناقل (مثل زيت الجوجوبا أو الزيتون) ويدلّك به الرأس.

نصائح لاستخدام الزيوت لتطويل الشعر:
• احرصي على تدفئة الزيت قليلًا قبل الاستخدام لتعزيز امتصاصه.
• قومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية.
• اتركي الزيت لمدة ساعة إلى 3 ساعات، أو طوال الليل للحصول على نتائج أفضل.
• اغسلي الشعر جيدًا باستخدام شامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.


للحصول على نتائج ملحوظة، يُنصح باستخدام الزيت مرتين أسبوعيًا، مع الاستمرار لعدة أشهر

 

لبنان 24 

 
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