أسهل 5 حيل فعّالة للتخلص من بقع طلاء الأظافر بسرعة

هذه الحوادث البسيطة قد تتحول إلى مصدر إزعاج كبير، وتتركنا نشعر بالإحباط واليأس، خاصة عندما ندرك صعوبة إزالة هذه البقع العنيدة.
وقد تتسبب هذه البقع في تلف الأقمشة والأثاث، ما يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لإصلاحها.
في هذا التقرير، تقدم لنا ليسي جاتيس، الخبيرة في مجال المكياج، مجموعة من الحيل العملية والفعالة للتخلص من هذه البقع المزعجة.
الخشب
القاعدة الأولى للتنظيف، لا تستخدمي أبدًا مزيل طلاء الأظافر على الخشب نهائيًا، سيزيل حرفيًا بعض الخشب من قطعتك ويتغير اللون بشكل أسوأ بكثير.
ما تحتاجه لهذه المهمة هو البنزين، اسكبي على قطعة قماش القليل ثم امسحيها على طلاء الأظافر حتى يزول كل شيء.. بسيط وفعال للغاية.
السجاد
يمكن للأسيتون أن يذيب البلاستيك، لذلك إذا لم تتمكني من إزالة طلاء الأظافر باليد (لا تخدشي سطح هاتفك بمقص أو شيء من هذا القبيل)، فهناك شيء يسمى Goo Gone يعمل بشكل جيد حقًا.
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