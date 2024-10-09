أسهل 5 حيل فعّالة للتخلص من بقع طلاء الأظافر بسرعة

الوكيل الإخباري- تعد حوادث انسكاب طلاء الأظافر جزءًا لا يتجزأ من حياة العديد من النساء. فمن منا لم تعان من تلك اللحظة المحرجة عندما تسقط قطرة من طلاء الأظافر الملون على قميصها الأبيض المفضل أو على سجادة الصالة الأنيقة؟



هذه الحوادث البسيطة قد تتحول إلى مصدر إزعاج كبير، وتتركنا نشعر بالإحباط واليأس، خاصة عندما ندرك صعوبة إزالة هذه البقع العنيدة.



وقد تتسبب هذه البقع في تلف الأقمشة والأثاث، ما يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لإصلاحها.

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طرق لإزالة بقع طلاء الأظافر

في هذا التقرير، تقدم لنا ليسي جاتيس، الخبيرة في مجال المكياج، مجموعة من الحيل العملية والفعالة للتخلص من هذه البقع المزعجة.



الخشب

القاعدة الأولى للتنظيف، لا تستخدمي أبدًا مزيل طلاء الأظافر على الخشب نهائيًا، سيزيل حرفيًا بعض الخشب من قطعتك ويتغير اللون بشكل أسوأ بكثير.



ما تحتاجه لهذه المهمة هو البنزين، اسكبي على قطعة قماش القليل ثم امسحيها على طلاء الأظافر حتى يزول كل شيء.. بسيط وفعال للغاية.



السجاد





استخدمي الأسيتون، الأسيتون الشفاف، على وجه التحديد، فالكثير من مزيلات طلاء الأظافر مصبوغة بألوان.