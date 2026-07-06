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أطباء الجلدية يحذرون من صيحة Morning Shed

ثب
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً صيحة جمالية تُعرف باسم  Morning Shed (التقشير الصباحي)، وتعتمد على وضع طبقات كثيفة من مستحضرات العناية بالبشرة، إلى جانب الأقنعة والأشرطة اللاصقة، قبل النوم، ثم تصوير إزالتها صباحاً لإظهار بشرة تبدو أكثر نضارة وشدّاً.اضافة اعلان


ورغم انتشارها الواسع، يحذر أطباء الجلدية من هذه الممارسة، مؤكدين أن تكديس المنتجات وتغطية البشرة طوال الليل قد يؤديان إلى انسداد المسام، وتهيج الجلد، وإضعاف الحاجز الطبيعي للبشرة، ما قد يسبب أضراراً بدلاً من تحقيق الفوائد المرجوة.
 
 


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