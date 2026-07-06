أطباء الجلدية يحذرون من صيحة Morning Shed

ورغم انتشارها الواسع، يحذر أطباء الجلدية من هذه الممارسة، مؤكدين أن تكديس المنتجات وتغطية البشرة طوال الليل قد يؤديان إلى انسداد المسام، وتهيج الجلد، وإضعاف الحاجز الطبيعي للبشرة، ما قد يسبب أضراراً بدلاً من تحقيق الفوائد المرجوة.
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