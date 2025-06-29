أطراف شعركِ تتكسر؟ إليكِ دليل الإنقاذ من التقصف

الوكيل الإخباري- تقصف الشعر مشكلة شائعة تؤثر على صحة الشعر ومظهره، تبدأ خفية وتنتهي بتلف واضح إن لم تُعالج في وقتها. إليكِ كل ما تحتاجين لمعرفته للتعامل مع التقصف والوقاية منه:



🔍 لماذا يحدث تقصف الشعر؟

انقسام الشعرة نتيجة تلف الغلاف الخارجي (الجُليدة).

يظهر على شكل شعرة متشعبة، نهايات خشنة أو نقاط بيضاء صغيرة.

يسببه: الحرارة، الصبغات، التمشيط العنيف، إهمال القص، أو العوامل البيئية.



🧪 أبرز أسباب التقصف

استخدام المكواة والمجفف بشكل متكرر.

تمشيط الشعر وهو مبلل أو بشدة.

الصبغات والفرد الكيميائي.

أشعة الشمس والمياه المالحة.

عدم قص الأطراف بانتظام.



✂️ كيف تعالجين التقصف؟

القص المنتظم: كل 6–8 أسابيع.

استخدام أجهزة قص الأطراف المتقصفة دون التأثير على الطول.



🛡️ طرق الوقاية من عودة التقصف

اختاري شامبو وبلسم مرمم وخالي من الكبريتات.

مشّطي بلطف من الأطراف صعودًا.

استخدمي بخاخاً واقياً من الحرارة قبل التصفيف.

طبقي الزيوت الطبيعية بانتظام (الأرغان، جوز الهند، الخروع).

نامي على وسادة حريرية لتقليل الاحتكاك.

واظبي على قص الشعر كل 10–12 أسبوعاً.

احمي الشعر من الشمس بقبعة وواقٍ شمسي خاص للشعر.



💡 نصائح إضافية:

بعد الصبغة، عالجي شعرك بـ أقنعة مغذية.

جففي الشعر بلطف باستخدام منشفة ميكروفايبر.

تجنبي الربطات الضيقة واختاري القماشية أو الحريرية.

استخدمي كريم ترطيب ليلي لشعر أكثر نعومة وصحة.

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