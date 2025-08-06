أطعمة غنية بفيتامين E لتعزيز صحة البشرة والوقاية من الشيوخة

أطعمة غنية بفيتامين E تساهم في تعزيز إشراق البشرة:
اللوز: مصدر ممتاز لفيتامين E، ويغذي البشرة ويقلل من التلف الناتج عن الأكسدة.
السبانخ: غني بفيتامين E وفيتامين C، ما يساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لمرونة البشرة.
الأفوكادو: يحتوي على فيتامين E ودهون صحية تُرطّب البشرة وتقلل من التجاعيد.
بذور عباد الشمس: تعزز ملمس البشرة وتحميها من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.
زيت الزيتون البكر: يُعدّ مصدرًا غنيًا بفيتامين E وخصائص مضادة للالتهاب تساهم في شباب البشرة.
وينصح الخبراء بإدراج هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، وتأخير ظهور التجاعيد بطريقة طبيعية وآمنة.
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