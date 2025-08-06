أطعمة غنية بفيتامين E لتعزيز صحة البشرة والوقاية من الشيوخة

الوكيل الإخباري- أوضح خبراء تغذية أن فيتامين E يُعد من العناصر الأساسية لصحة البشرة، لما له من دور فعال في مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة، بفضل خصائصه كمضاد قوي للأكسدة. فهو يساعد على تحييد الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا، ويقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان رئيسيان في تسريع الشيخوخة.

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أطعمة غنية بفيتامين E تساهم في تعزيز إشراق البشرة:

اللوز: مصدر ممتاز لفيتامين E، ويغذي البشرة ويقلل من التلف الناتج عن الأكسدة.

السبانخ: غني بفيتامين E وفيتامين C، ما يساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لمرونة البشرة.

الأفوكادو: يحتوي على فيتامين E ودهون صحية تُرطّب البشرة وتقلل من التجاعيد.

بذور عباد الشمس: تعزز ملمس البشرة وتحميها من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.

زيت الزيتون البكر: يُعدّ مصدرًا غنيًا بفيتامين E وخصائص مضادة للالتهاب تساهم في شباب البشرة.