أظافر الفقاعات موضة جريئة تعود إلى عالم الجمال
الوكيل الإخباري-   تتراجع تدريجياً صيحات الأظافر المبالغ في تزيينها، لتفسح المجال أمام تصاميم أكثر بساطة ولمعاناً. ومن بين هذه الاتجاهات تبرز أظافر Bubble Nails أو ما تُعرف بأظافر الفقاعات، وهي صيحة تجمع بين اللمعان والتصميم غير التقليدي وتمنح الأظافر مظهراً لافتاً وعصرياً.

صيحة الفقاعات تعود إلى عالم طلاء الأظافر تعتمد هذه الموضة على تصميم بارز ومنحني، بحيث يبدو الظفر وكأنه يحتوي على فقاعات دائرية أو طبقة جل مرتفعة تعلو سطحه.

 

ظهرت أظافر الفقاعات العام 2015، لكنها تعود اليوم بقوة إلى صالونات التجميل لتحتل مكانها بين أبرز صيحات الأظافر. ويكمن سر جاذبيتها في القاعدة الشفافة التي تمنح الظفر مظهراً أنيقاً وبسيطاً، بينما يضيف اللمعان المتلألئ لمسة مرحة وعصرية. ولتعزيز هذا التأثير، يمكن إضافة بودرة الكروم فوق الطلاء لإضفاء بريق معدني لافت. وإذا كنتِ من محبات هذه الصيحة، فإليكِ مجموعة من تصاميم أظافر الفقاعة التي تناسب إطلالاتك اليومية والمسائية.

 

لمعان ناعم يمنح الفقاعات أناقة خاصة

 

تبدو أظافر الفقاعات أكثر جاذبية بلمسة ناعمة ولمعان أنيق. يعكس هذا الأسلوب بساطة راقية ولمسة فخامة، ويتألق خصوصاً باللون الأبيض أو البيج وتدرجاتهما الهادئة. ترتكز هذه الصيحة على قاعدة شفافة أو حيادية تعكس الضوء برقة، فيما يمنح تأثير الفقاعات البارز الأظافر بعداً ثلاثي الأبعاد يبرز أناقتها وجاذبيتها. الطول يمنح أظافر الفقاعات جرأة لافتة تمنح الأظافر الطويلة مظهراً أكثر جاذبية لطلاء أظافر الفقاعات، إذ يبرز التأثير المنتفخ في منتصف الظفر بشكل أوضح مع الطول، مما يعزّز البعد ثلاثي الأبعاد ويجعل الإطلالة أكثر تميزاً. وتبدو أظافر الفقاعات الطويلة باللون الزهري خياراً مثالياً للمناسبات، إذ تضفي على اليدين لمسة أنيقة وجاذبية لافتة.

 
 


