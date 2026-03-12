أظافر الفقاعات موضة جريئة تعود إلى عالم الجمال

الوكيل الإخباري- تتراجع تدريجياً صيحات الأظافر المبالغ في تزيينها، لتفسح المجال أمام تصاميم أكثر بساطة ولمعاناً. ومن بين هذه الاتجاهات تبرز أظافر Bubble Nails أو ما تُعرف بأظافر الفقاعات، وهي صيحة تجمع بين اللمعان والتصميم غير التقليدي وتمنح الأظافر مظهراً لافتاً وعصرياً.

صيحة الفقاعات تعود إلى عالم طلاء الأظافر تعتمد هذه الموضة على تصميم بارز ومنحني، بحيث يبدو الظفر وكأنه يحتوي على فقاعات دائرية أو طبقة جل مرتفعة تعلو سطحه.

ظهرت أظافر الفقاعات العام 2015، لكنها تعود اليوم بقوة إلى صالونات التجميل لتحتل مكانها بين أبرز صيحات الأظافر. ويكمن سر جاذبيتها في القاعدة الشفافة التي تمنح الظفر مظهراً أنيقاً وبسيطاً، بينما يضيف اللمعان المتلألئ لمسة مرحة وعصرية. ولتعزيز هذا التأثير، يمكن إضافة بودرة الكروم فوق الطلاء لإضفاء بريق معدني لافت. وإذا كنتِ من محبات هذه الصيحة، فإليكِ مجموعة من تصاميم أظافر الفقاعة التي تناسب إطلالاتك اليومية والمسائية.

لمعان ناعم يمنح الفقاعات أناقة خاصة