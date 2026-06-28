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أظافر الليمون تتصدر موضة صيف 2026 - صور

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تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   في صيف 2026، تتصدر «أظافر الليمون» صيحات الجمال، بعدما تحولت إلى واحدة من أبرز اتجاهات الموضة بفضل ألوانها المشرقة وتصاميمها الحيوية التي تجمع بين الأناقة والجرأة.

وتتنوع التصاميم بين «الفرنش» الليموني، ورسومات شرائح الليمون، والأزهار البيضاء، إلى جانب الأظافر المخملية، واللمسات الذهبية، وتدرجات الأصفر والبرتقالي المستوحاة من الغروب، ما يمنح الأظافر مظهراً عصرياً يناسب مختلف الإطلالات الصيفية.

كما تشمل الصيحات تصاميم مستوحاة من الأجواء الاستوائية، ودرجات الباستيل الهادئة، وتأثيرات ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى الستايل «المينيمالي» الذي يعتمد على خطوط أو نقاط ليمونية فوق قاعدة شفافة.

وتعكس هذه الصيحة عودة الألوان المرحة إلى عالم الجمال، بعد سنوات من هيمنة الدرجات الحيادية، لتمنح الإطلالة لمسة منعشة ومفعمة بالحيوية خلال موسم الصيف.

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