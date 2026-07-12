أظافر المخمل تعود بإطلالات صيفية جريئة ومشرقة - صور

وتتميز النسخة الصيفية بألوان مشرقة مثل الأزرق المائي، والوردي، والأخضر بدرجاته المختلفة، إلى جانب تصاميم مستوحاة من البحر والفواكه والسماء، مع لمسات من الكروم والنجوم والموجات.
وتناسب الصيحة من يفضلن الإطلالات البسيطة أو التصاميم اللافتة، إذ تمنح اللمعة المخملية الأظافر مظهراً متجدداً يناسب العطلات والمناسبات الصيفية.
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