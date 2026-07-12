أظافر المخمل تعود بإطلالات صيفية جريئة ومشرقة - صور

الوكيل الإخباري- عادت صيحة أظافر "Velvet" هذا الصيف بإطلالات أكثر جرأة، بعد أن كانت مرتبطة بموسمي الخريف والشتاء، حيث تعتمد على طلاء مغناطيسي يمنح الأظافر تأثيراً ناعماً يشبه المخمل.



وتتميز النسخة الصيفية بألوان مشرقة مثل الأزرق المائي، والوردي، والأخضر بدرجاته المختلفة، إلى جانب تصاميم مستوحاة من البحر والفواكه والسماء، مع لمسات من الكروم والنجوم والموجات.



وتناسب الصيحة من يفضلن الإطلالات البسيطة أو التصاميم اللافتة، إذ تمنح اللمعة المخملية الأظافر مظهراً متجدداً يناسب العطلات والمناسبات الصيفية.

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