الأربعاء 2026-04-08 11:19 م

أظافر ربيع 2026 تناغم الألوان والتصاميم العصرية

تعبيرية
الأربعاء، 08-04-2026 11:00 ص
الوكيل الإخباري-   يعكس الربيع تنوّعًا لافتًا في الألوان المستوحاة من جمال الطبيعة، وهو ما يظهر بوضوح في الأزياء والإكسسوارات والمكياج وحتى العطور. وفي هذا السياق، تميل المرأة العصرية إلى اختيار تصاميم وألوان أظافر جذابة تواكب هذه الأجواء وتكمّل إطلالتها بلمسة أنثوية عصرية.اضافة اعلان


ألوان وتصاميم أظافر عصرية لربيع 2026

لمن ترغب في اعتماد أبرز صيحات الأظافر هذا الموسم، نقدّم مجموعة من الألوان والتصاميم الرائجة التي تناسب مختلف الأذواق وتمنحك إطلالة متجددة:

1- الأبيض الفاتح
مع تصدّر اللون الأبيض مشهد الموضة هذا العام، خاصةً بدرجته الهادئة المعروفة باسم Cloud Dancer، أصبح من أبرز ألوان طلاء الأظافر التي يمكنك اعتمادها هذا الموسم. فهذا الأبيض الناعم والشفاف يليق بمختلف الإطلالات والمناسبات، ويمنح الأظافر مظهرًا راقيًا ونظيفًا يعكس أناقة بسيطة.

2- العنّابي الداكن
يُعد العنّابي الداكن من الدرجات الدافئة التي يمكنكِ اعتمادها في فصل الربيع، حيث يضيف لمسة أنيقة وأكثر عمقًا مقارنة بدرجات الموسم الناعمة. سواء اعتمدتيه بلمسة لامعة أو بأسلوب مطفي كلاسيكي، يبقى هذا اللون خيارًا أنيقًا يمنح إطلالتك جاذبية حتى مع أبسط التفاصيل.

3- تصاميم الورود
إذا كنتِ من محبّات الألوان الربيعية الفاتحة وتميلين إلى التصاميم الناعمة، يمكنكِ اعتماد أسلوب الفرنش الكلاسيكي بلمسة باستيل مثل الأخضر أو الوردي أو الأرجواني. ولإضفاء طابع أكثر حيوية، زيّني أظافرك بتفاصيل ورود بسيطة بألوان باستيلية خفيفة تعكس أجواء الربيع. كما يمكنكِ أيضًا تزيين أظافرك بالكامل بنقشات الورود لإطلالة أنثوية لافتة ومليئة بالانتعاش.

4- لون الأخضر البستاشيو
كان الأخضر البستاشيو من أبرز ألوان عام 2025، وواصل حضوره في 2026، ولم يقتصر انتشاره على المأكولات الرائجة، بل امتد أيضًا إلى عالم الموضة وألوان الأظافر. يُعد هذا اللون من الدرجات المرتبطة بالربيع، ويمنح الأظافر لمسة منعشة وشبابية، كما ينسجم بسهولة مع مختلف الإطلالات اليومية.

5- تصاميم البولكا دوت
لا شك أن صيحات الموضة تنعكس دائمًا على تصاميم الأظافر، ومن أبرز الصيحات هذا الموسم نقشة البولكا دوت الكلاسيكية. وقد لفتت الأنظار مع دوا ليبا، التي اعتمدت هذا الأسلوب وقدّمته بطريقة عصرية عبر إنستغرام. ولا تزال هذه الصيحة مستمرة خلال الربيع، بألوان مرحة وجريئة مثل الأحمر، لتمنح أظافرك لمسة حيوية لافتة.
 
 


