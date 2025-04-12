السبت 2025-04-12 05:38 م
 

أظافر قوية وجميلة.. خطوات بسيطة للعناية وتفادي التكسر

لاىلا
تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري-   تهتم كثير من السيدات بالحصول على أظافر قوية ولامعة، إلا أن التكسر والتقصف يظلان من أبرز المشكلات الشائعة التي تؤثر على مظهر الأظافر وصحتها.

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ويؤكد خبراء العناية بالجمال أن الحفاظ على قوة الأظافر ولمعانها لا يتطلب مجهودًا كبيرًا، بل يعتمد على اتباع روتين بسيط يشمل التغذية السليمة، والترطيب المنتظم، وتجنب بعض العادات اليومية الضارة.


ومن أبرز النصائح التي يقدمها المختصون:
ترطيب اليدين والأظافر بانتظام باستخدام كريمات مخصصة تحتوي على الفيتامينات والزيوت الطبيعية.
تجنب استخدام الأظافر كأداة لفتح الأشياء، لتفادي تعرضها للكسر أو التشقق.
اتباع نظام غذائي غني بالبيوتين (فيتامين B7) والمغذيات الأخرى التي تعزز من نمو الأظافر.
الابتعاد عن المواد الكيميائية القاسية مثل مزيلات الطلاء التي تحتوي على الأسيتون.
ارتداء القفازات أثناء التنظيف لحماية الأظافر من الماء والمنظفات.


ويُنصح أيضًا بتقليم الأظافر بانتظام، وتجنب قضمها أو شد الجلد المحيط بها، لضمان مظهر صحي ومتناسق.

 
gnews

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