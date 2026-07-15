أظافر 2026 بين البساطة والفخامة.. إليك أبرز الاتجاهات - صور

الوكيل الإخباري- تتجه صيحات الأظافر في عام 2026 نحو البساطة والأناقة الراقية، مع تصاميم ناعمة وتفاصيل دقيقة بعيدًا عن الزخارف المبالغ فيها.

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ومن أبرز الاتجاهات:



الأظافر الحليبية الشفافة لإطلالة طبيعية وفاخرة.

اللمسات اللؤلؤية والكرومية الناعمة لإضافة بريق أنثوي.





المانيكير الفرنسي الدقيق بخطوط أكثر نعومة.





تصاميم الزهور المصغرة والفراغات الذكية لمظهر فني بسيط.







أظافر الكات آي والهالة الناعمة بألوان محايدة وباستيلية.





التفاصيل المعدنية الخفيفة لإطلالة عصرية وأنيقة.