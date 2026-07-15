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أظافر 2026 بين البساطة والفخامة.. إليك أبرز الاتجاهات - صور

ax
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   تتجه صيحات الأظافر في عام 2026 نحو البساطة والأناقة الراقية، مع تصاميم ناعمة وتفاصيل دقيقة بعيدًا عن الزخارف المبالغ فيها.

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ومن أبرز الاتجاهات:


الأظافر الحليبية الشفافة لإطلالة طبيعية وفاخرة.Image1_7202615112811660540596.jpg

 

اللمسات اللؤلؤية والكرومية الناعمة لإضافة بريق أنثوي.

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المانيكير الفرنسي الدقيق بخطوط أكثر نعومة.

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تصاميم الزهور المصغرة والفراغات الذكية لمظهر فني بسيط.

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أظافر الكات آي والهالة الناعمة بألوان محايدة وباستيلية.

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التفاصيل المعدنية الخفيفة لإطلالة عصرية وأنيقة.

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وتجمع صيحات 2026 بين البساطة والإبداع، لتمنح إطلالات تناسب مختلف الأذواق والمناسبات.

 
 


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