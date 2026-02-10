أغطية الأذن الشتوية دفء وأناقة

12:14 م

الوكيل الإخباري- لا تقتصر الإكسسوارات الشتوية على القفازات والقبّعات فحسب، بل تشمل أيضًا سدادات الأذن أو أغطية الأذن. فهذه القطع لا تُعدّ مجرد إضافات أنيقة تُنسَّق مع الملابس الشتوية، بل تؤدي وظيفة أساسية في حماية الأذنين وتدفئتهما من الرياح والبرد.





أفضل سدادات الأذن الشتوية 2026



تتوفر مجموعة واسعة من سدادات الأذن الشتوية المصنوعة من الصوف الكلاسيكي أو جلد الغنم الأصلي أو الفرو الاصطناعي. وهي قطعة مثالية للارتداء اليومي أو لإطلالة مميّزة بعد التزلج. أما من ناحية الاستخدامات المتعددة، فتتيح لكِ سدادات الأذن المزوّدة بتقنية البلوتوث الردّ على المكالمات أو تشغيل الموسيقى دون التضحية بالدفء.



نقدّم في هذا الموضوع أبرز الماركات العالمية التي طرحت باقة من أغطية الأذن المميّزة بتصاميمها وألوانها وقصّاتها.



رياضة ودفء في قطعة واحدة من Alo



إذا كنتِ من محبّات ممارسة الرياضة في الشتاء، فإن سدادات الأذن من Alo تمثّل خيارًا عمليًا وأنيقًا في الوقت نفسه. فهي تأتي بتصميم يشبه عصبة الرأس العريضة التي تُحيط بالأذنين براحة وثبات، مع لمسة رياضية عصرية تعكس هوية العلامة. كما يمكن تنسيقها بسهولة مع قطع Alo الرياضية الأخرى بفضل انسجام الألوان والخامات، ما يضمن إطلالة متكاملة تجمع بين الدفء والأناقة والأداء.



أغطية أذن مزوّدة بتقنية البلوتوث من Ugg



تلقى الملابس والأحذية الشتوية من Ugg إقبالًا واسعًا، لكن سدادات الأذن من Ugg لا تقلّ أهمية عن باقي القطع. فهي مصنوعة من جلد الغنم الأصلي، والأهم من ذلك أنها مزوّدة بتقنية البلوتوث، ما يُبقيكِ دافئة أثناء الاستماع إلى قائمة أغانيكِ المفضلة من دون أي أسلاك متشابكة.



رفيقكِ الخفيف للسفر من Emu



يُعدّ غطاء الأذن من Emu من أكثر الإكسسوارات العملية التي يمكن الاعتماد عليها في الأيام الباردة. صُمِّم خصيصًا لمحبات التنقّل واكتشاف المدن، ليجمع بين الراحة والأناقة في قطعة واحدة. يتميّز بتصميم خفيف يسهل طيّه ووضعه داخل الحقيبة من دون أن يفقد شكله أو وظيفته، ليكون رفيقًا مثاليًا للسفر والتنقّل في الطقس البارد مع لمسة فاخرة غير متكلّفة.

