أفضل أقلام الكحل المقاومة للماء لصيف 2026

وتتصدر الألوان المنعشة، مثل الأخضر والأزرق والرمادي، إلى جانب الأسود والبني الكلاسيكي، صيحات الموسم، مع التركيز على سهولة التطبيق والثبات.
ومن أبرز الخيارات:
Urban Decay: ثبات يصل إلى 16 ساعة مع تشطيبات وألوان متنوعة.
Wet n Wild: تركيبة مقاومة للماء تناسب الأجواء الحارة والرطبة.
Catrice Kohl: ألوان حيوية وسعر اقتصادي، مناسبة للإطلالات الصيفية.
Charlotte Tilbury: تركيبة كريمية سهلة الدمج تمنح مكياجًا ناعمًا يدوم طويلًا.
MAC: درجات زرقاء منعشة تجمع بين دقة الآيلاينر وثبات الكحل.
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