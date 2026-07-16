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أفضل أقلام الكحل المقاومة للماء لصيف 2026

سبي
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 01:22 م

الوكيل الإخباري-   يُعد الكحل المقاوم للماء خيارًا مثاليًا في فصل الصيف، إذ يحافظ على ثبات مكياج العين رغم الحرارة والرطوبة، ويمنع التلطخ أو التلاشي لساعات طويلة.

وتتصدر الألوان المنعشة، مثل الأخضر والأزرق والرمادي، إلى جانب الأسود والبني الكلاسيكي، صيحات الموسم، مع التركيز على سهولة التطبيق والثبات.

ومن أبرز الخيارات:

Urban Decay: ثبات يصل إلى 16 ساعة مع تشطيبات وألوان متنوعة.

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Wet n Wild: تركيبة مقاومة للماء تناسب الأجواء الحارة والرطبة.

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Catrice Kohl: ألوان حيوية وسعر اقتصادي، مناسبة للإطلالات الصيفية.

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Charlotte Tilbury: تركيبة كريمية سهلة الدمج تمنح مكياجًا ناعمًا يدوم طويلًا.

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MAC: درجات زرقاء منعشة تجمع بين دقة الآيلاينر وثبات الكحل.

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