أفضل أنواع مرطبات شفاه بعامل حماية من الشمس

الوكيل الإخباري- الشفاه تحتاج إلى حماية من أشعة الشمس مثل البشرة تمامًا، إذ قد تؤدي الأشعة الضارة إلى الجفاف، التصبغات، وظهور الخطوط الدقيقة. لهذا السبب، يُنصح باستخدام مرطبات شفاه تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF).

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هذه المنتجات توفر:

ترطيب عميق

حماية من الأشعة فوق البنفسجية

لون طبيعي ولمسة جمالية خفيفة



أفضل مرطبات الشفاه مع SPF

Malin + Goetz SPF 30

تركيبة شفافة، مقاومة للماء، غنية بفيتامين E.

SOL LABS SPF 15

يحتوي على مكونات طبيعية، مثالي للترطيب اليومي.

Supergoop SPF 30

خفيف على الشفاه، يمنع التصبغات والخطوط الدقيقة.

Aquaphor SPF Balm

مناسب للبشرة الحساسة، يمنح لمعانًا طبيعيًا.

Ultra Violette Lip Balm

تركيبة ملونة وشفافة، تجمع بين الجمال والحماية.

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