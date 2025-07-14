أفضل أنواع مرطبات شفاه بعامل حماية من الشمس

هذه المنتجات توفر:
ترطيب عميق
حماية من الأشعة فوق البنفسجية
لون طبيعي ولمسة جمالية خفيفة
أفضل مرطبات الشفاه مع SPF
Malin + Goetz SPF 30
تركيبة شفافة، مقاومة للماء، غنية بفيتامين E.
SOL LABS SPF 15
يحتوي على مكونات طبيعية، مثالي للترطيب اليومي.
Supergoop SPF 30
خفيف على الشفاه، يمنع التصبغات والخطوط الدقيقة.
Aquaphor SPF Balm
مناسب للبشرة الحساسة، يمنح لمعانًا طبيعيًا.
Ultra Violette Lip Balm
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