أفضل الأطعمة لتطويل وتقوية الشعر

الوكيل الإخباري- تحلم كثير من النساء بشعر طويل وقوي ولامع، ويمكن تحقيق ذلك باتباع نظام غذائي غني ببعض الأطعمة التي تدعم نمو الشعر وصحته، ومنها:

اضافة اعلان



البروتين والحديد: مثل الدجاج، الأسماك، الفاصوليا، العدس، المكسرات والبذور، الضرورية لنمو الشعر.

أحماض أوميغا 3: موجودة في الأسماك الدهنية (السلمون، الرنجة، الماكريل) واللوز، الجوز، بذور الشيا والكتان، تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الشعر.

البيض: غني بالبيوتين الذي يدعم إنتاج الكيراتين.

الخضروات الورقية: مثل السبانخ والكرنب، تحتوي على فيتامين أ لترطيب فروة الرأس.

فيتامين سي: موجود في الفواكه والخضروات مثل الفراولة، الجزر، البروكلي، والفلفل الملون، يعزز إنتاج الكولاجين ويقوي الشعر.