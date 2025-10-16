أفضل الأطعمة لتطويل وتقوية الشعر

البروتين والحديد: مثل الدجاج، الأسماك، الفاصوليا، العدس، المكسرات والبذور، الضرورية لنمو الشعر.
أحماض أوميغا 3: موجودة في الأسماك الدهنية (السلمون، الرنجة، الماكريل) واللوز، الجوز، بذور الشيا والكتان، تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الشعر.
البيض: غني بالبيوتين الذي يدعم إنتاج الكيراتين.
الخضروات الورقية: مثل السبانخ والكرنب، تحتوي على فيتامين أ لترطيب فروة الرأس.
فيتامين سي: موجود في الفواكه والخضروات مثل الفراولة، الجزر، البروكلي، والفلفل الملون، يعزز إنتاج الكولاجين ويقوي الشعر.
تناول هذه الأطعمة يساهم في تعزيز صحة الشعر وجعله أكثر قوة ولمعاناً.
-
أخبار متعلقة
-
خطوات وضع المكياج بالترتيب الصحيح لإطلالة ناعمة وجذابة
-
5 حيل بسيطة لجعل عطرك يدوم لساعات طويلة
-
4 وصفات طبيعية لتقشير البشرة بلطف وإشراقة صحية
-
إشراقة تايلور سويفت.. السر يكمن في روتين بسيط!
-
مع اقتراب شتاء 2026.. المعاطف تتصدر صيحات الموضة بإطلالات أنيقة ودافئة
-
3 خطوات لشفاه ناعمة ومشرقة طوال الشتاء
-
بشرة مضيئة قبل الشتاء.. اكتشفي أفضل 8 فيتامينات (C) للعناية الفائقة
-
4 علاجات طبيعية بالعسل لإصلاح الشعر الجاف في الخريف