أفضل الأيام الهجرية لقص الشعر: فوائد وتوصيات

الوكيل الإخباري- يعدّ قص الشعر في الأيام الهجرية التي يتزامن فيها اكتمال القمر، مثل الأيام البيض، من التقاليد التي يعتقد البعض أنها تعزز صحة الشعر وتسرع من نموه. في هذا السياق، تعد الأيام البيض من أفضل الأيام لقص الشعر نظرًا لتأثير اكتمال القمر على الجسم.

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الأيام البيض

تُعتبر الأيام البيض (13، 14، 15 من الشهر الهجري) هي الأفضل لقص الشعر، حيث يعتقد أن هرمونات الجسم تتجدد في هذه الفترة، مما يساعد على نمو الشعر بشكل صحي وكثيف. يُضاف إلى ذلك أن اكتمال القمر في هذه الأيام يعزز من صحة الشعر ويزيد من كثافته وطوله.



فوائد قص الشعر في الأيام البيض:

تحسين صحة الشعر: يساهم قص الشعر في هذه الأيام في التخلص من التلف والأطراف المتقصفة.

زيادة الترطيب: يجعل الشعر أكثر حيوية وصحة ويعزز من ترطيبه الطبيعي.

مكافحة مشاكل الشعر: تقل المشاكل مثل التساقط والتقصف تدريجيًا مع الاستمرار في القص خلال الأيام البيض.

نمو صحي للشعر: يؤدي قص الشعر في هذه الأيام إلى نمو شعر جديد صحي وكثيف.

زيادة الطول والكثافة: يصبح الشعر أطول وأكثر كثافة بعد عدة مرات من القص في الأيام البيض.



الأيام الأخرى المفيدة لقص الشعر

بالإضافة إلى الأيام البيض، هناك بعض الأيام الأخرى التي يُفضل فيها قص الشعر من أجل زيادة الكثافة والطول، وتختلف هذه الأيام من شهر لآخر وفقًا للأيام القمرية. على سبيل المثال:

كانون الثاني 2022: 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 14، 17، 20، 21، 27، 28، 29.

شباط 2022: 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 12، 15، 16، 19، 20، 26، 27، 28.

آذار 2022: 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 12، 13، 16، 19، 21، 27، 28، 29.



القصة وراء قص الشعر في أيام معينة:

رغم أن بعض الأشخاص يؤمنون بأهمية قص الشعر في الأيام القمرية لتحقيق نتائج أفضل من حيث الطول والكثافة، إلا أنه لا يوجد دليل علمي يدعم هذه الفكرة. تعود هذه المعتقدات إلى العادات والتقاليد القديمة التي ربطت اكتمال القمر بصحة الشعر.



نصائح لقص الشعر:

استخدم مقصًا جديدًا مخصصًا للشعر.

تجنب قص الشعر وهو مبلل لأن ذلك قد يجعله يبدو أطول مما هو عليه.

يفضل قص الشعر وهو نظيف وجاف للحصول على نتائج أفضل.

قسم الشعر إلى خصال لتسهيل عملية القص.

قص الشعر بزاوية 45 درجة لتحقيق أفضل شكل.



في النهاية، سواء كان قص الشعر في الأيام البيض أو في أي وقت آخر، يعتمد الأمر بشكل رئيسي على ما يشعر به الشخص تجاه نتائج القص وكيفية تحسين صحة شعره.