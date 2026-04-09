أفضل التمارين لحرق دهون البطن والخصر للنساء في المنزل

الوكيل الإخباري- قد تعتقد بعض النساء أن دهون البطن والخواصر تقتصر على الناحية الجمالية فقط، لكن الحقيقة أن تراكم الدهون الزائدة في هذه المنطقة يعرض الحياة للخطر، إذ يزيد من إمكانية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.





لذلك، من الضروري التخلص من دهون البطن والخصر من خلال ممارسة تمارين هوائية بسيطة يمكن أداؤها بسهولة في المنزل، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي يساهم في حرق الدهون الزائدة، والذي يُعدّ العامل الأهم لتحقيق النتائج.



ومن المهم أن نوضح أن تقليل الدهون في منطقة محددة لا يمكن تحقيقه من خلال تمرين تلك المنطقة فقط، فتمارين البطن تقوّي العضلات لكنها لا تقلل بشكل ملحوظ من الدهون المتراكمة عليها.



لذا، فإن الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من دهون البطن هي حرق الدهون بشكل عام من الجسم، عبر ممارسة التمارين المناسبة مع تناول طعام صحي وتقليل السعرات الحرارية يوميًا لتحقيق ما يُعرف بـ"عجز السعرات الحرارية".



تمارين التخلص من دهون البطن للنساء في المنزل



أفضل تمارين إزالة دهون البطن يجب أن تجمع بين تمارين تقوية عضلات الجذع وتمارين حرق السعرات الحرارية عالية الكثافة.



ومن أبرز هذه التمارين: البلانك، تمارين الدراجة، تسلق الجبال، الالتواء الروسي، إضافة إلى مزيج من تمارين HIIT، وتمارين القوة، والنشاط الهوائي المعتدل مثل المشي السريع، باعتبارها من أكثر تمارين شد البطن فعالية.



وفيما يلي مجموعة من أفضل التمارين لحرق دهون البطن، والتي يمكن تنفيذها بسهولة في المنزل ودون معدات:



البلانك (Plank)

يُعدّ تمرين البلانك من أفضل التمارين لتقوية عضلات البطن، حيث يساعد على تنشيط جميع عضلات الجسم، خاصة عضلات البطن والظهر والكتفين.

طريقة الأداء: اتخذي وضعية تمرين الضغط مع الحفاظ على استقامة الجسم، وثبّتي الوضعية لأطول فترة ممكنة.



الدراجة الهوائية (Bicycle Crunches)

يستهدف هذا التمرين عضلات البطن المستقيمة والجانبية، مما يجعله من أفضل التمارين لتقليل دهون البطن.

طريقة الأداء: استلقي على ظهرك، اثني الركبتين نحو الصدر، وحرّكي المرفقين بالتناوب مع الركبة المقابلة بحركة تشبه ركوب الدراجة.



متسلق الجبال (Mountain Climbers)

يُعدّ تمرين متسلق الجبال فعالًا لرفع معدل ضربات القلب وحرق الدهون، إذ يجمع بين تمارين الكارديو وتقوية عضلات البطن.

طريقة الأداء: ابدئي بوضعية البلانك، ثم اثني الركبتين بالتناوب نحو الصدر كما لو كنتِ تركضين في مكانك.



الالتواء الروسي (Russian Twists)

يستهدف عضلات البطن الجانبية ويساعد على شدّ الخصر، كما يساهم في حرق السعرات الحرارية وتقوية الجذع.

طريقة الأداء: اجلسي على الأرض مع ثني الركبتين، وانحني للخلف قليلًا، ثم لفي الجذع من جانب إلى آخر مع حمل وزن أو تشبيك اليدين.



رفع الساقين (Leg Raises)

يُعدّ فعالًا في تقوية عضلات أسفل البطن، والتي غالبًا ما تكون الأصعب في الشد.

طريقة الأداء: استلقي على ظهرك، ارفعي الساقين نحو الأعلى، ثم أنزليهما ببطء دون ملامسة الأرض.



التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

يُعدّ من أفضل الطرق لحرق الدهون بسرعة، إذ يتضمن فترات قصيرة من التمارين المكثفة تليها فترات راحة قصيرة، ما يعزز عملية الأيض ويساعد على حرق السعرات لفترة طويلة بعد التمرين.



بيربي (Burpees)

تمرين شامل لكامل الجسم يجمع بين القرفصاء والضغط والقفز، ويساعد على تحسين اللياقة القلبية الوعائية وحرق عدد كبير من السعرات الحرارية.



البلانك الجانبي (Side Plank)

من التمارين المهمة لشد الخصر وتقوية عضلات البطن الجانبية.

طريقة الأداء: استلقي على جانبك، ارفعي الوركين، وثبّتي الوضعية مع دعم الجسم بذراع واحدة.



ركلات الفراشة (Flutter Kicks)

تمرين فعّال لاستهداف أسفل البطن، ويساعد على تحسين قوة العضلات.

طريقة الأداء: استلقي على ظهرك، ارفعي الساقين قليلًا عن الأرض، ثم حرّكيهما بالتناوب للأعلى والأسفل.





