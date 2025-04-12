السبت 2025-04-12 05:39 م
 

أفضل الزيوت النباتية لتعزيز نمو الشعر بطريقة طبيعية

نتا
تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسات وخبراء في العناية بالشعر أن بعض الزيوت النباتية تمتلك خصائص فعالة تعزز نمو الشعر وتحسن صحته بشكل ملحوظ، بفضل احتوائها على الفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية.

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وتعد الزيوت الطبيعية خيارًا مثاليًا للراغبين في الحصول على شعر كثيف وصحي بعيدًا عن المنتجات الكيميائية. وفيما يلي أبرز الزيوت التي أثبتت فعاليتها:

 

زيت الخروع:
يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر بسرعة.
زيت جوز الهند:
معروف بقدرته على التغلغل في بصيلات الشعر وترطيبها من الداخل، مما يمنع التقصف ويقوي الجذور.
زيت الأرغان:
غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة، يساعد على إصلاح الشعر التالف وتعزيز لمعانه الطبيعي.
زيت الزيتون:
يعزز مرونة الشعر ويمنع تساقطه بفضل احتوائه على أحماض دهنية تغذي فروة الرأس بعمق.
زيت الروزماري (إكليل الجبل):
أظهرت الأبحاث أن له تأثيرًا مماثلًا لبعض العلاجات الدوائية في تحفيز نمو الشعر وتحسين كثافته.

 

وينصح الخبراء باستخدام هذه الزيوت بشكل منتظم من خلال التدليك اللطيف لفروة الرأس وتركها لعدة ساعات قبل غسل الشعر. كما يُفضل مزج بعض الزيوت معًا لتحقيق نتائج أفضل.

 
gnews

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