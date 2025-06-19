أفضل السيروم لعلاج البقع الداكنة في الصيف

الوكيل الإخباري- البقع الداكنة من مشاكل البشرة الشائعة والمزعجة، تظهر بسبب زيادة إنتاج الميلانين، وغالبًا نتيجة:

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التعرض المفرط للشمس

آثار حب الشباب

التقدم في العمر

نقص بعض العناصر الغذائية

وللحد من هذه البقع، يُفضل استخدام سيرومات طبية يوميًا بعد غسل الوجه، مع الترطيب واستخدام واقي الشمس.



أفضل السيرومات لعلاج البقع الداكنة:

Mother Science Molecular Hero

يحتوي على Malassezin، مضاد أكسدة مبتكر يُقلل إنتاج الميلانين ويوحد لون البشرة.

PCA Skin Serum (خالٍ من الهيدروكينون)

غني بـ أحماض AHAs وحمض الكوجيك، يعالج التصبغات ويقشر الخلايا الميتة بلطف، وتظهر نتائجه خلال أسبوعين.

Fenty Skin Watch Ya Tone

يحتوي على 5% نياسيناميد لتفتيح البشرة وتقليل البقع الناتجة عن التقدم بالعمر، مناسب للاستخدام اليومي.

Hero Cosmetics Lightning Wand

مناسب للبشرة الحساسة، يحتوي على فيتامين C ومستخلص الصفصاف، ويبدأ مفعوله من الأسبوع الأول.

Neutrogena Rapid Tone Repair

يحتوي على الريتينول وحمض الهيالورونيك، يساعد على الوقاية من البقع الجديدة ويظهر مفعوله خلال 6 أسابيع.



📌 نصيحة: عند ظهور بقعة جديدة، يُفضل استشارة طبيب جلدية قبل بدء أي علاج.