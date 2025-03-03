أفضل المرطبات الطبيعية لحماية بشرتك من الجفاف خلال الصيام

الوكيل الإخباري- تواجه بشرتنا تحديات خلال شهر رمضان، خاصة مع الصيام لساعات طويلة، حيث تفقد الكثير من العناصر المرطبة التي تحتاجها. لتحافظي على نضارة بشرتك وتحميها من الجفاف، إليكِ بعض المرطبات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك:

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زيت جوز الهند

يُعد زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا ممتازًا للبشرة، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة. يُنصح بتطبيقه على البشرة بعد الاستحمام أو قبل النوم لترطيب عميق.



الألوفيرا (الصبار)

يحتوي الصبار على خصائص مهدئة ومرطبة للبشرة، وهو مثالي للبشرة الجافة أو المتشققة. يمكن تطبيق جل الألوفيرا الطبيعي على البشرة مباشرةً للحصول على ترطيب فوري.



زيت الزيتون

غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز من ترطيب البشرة. يُفضل استخدامه كمرطب ليلي، حيث يعمل على تجديد البشرة وحمايتها من الجفاف.



ماء الورد

يُعد ماء الورد مرطبًا طبيعيًا ممتازًا ومناسبًا لجميع أنواع البشرة. يساعد في تهدئة البشرة الجافة ويرطبها بعمق، كما يمكن استخدامه كتونر بعد غسل الوجه.



عسل النحل

العسل له خصائص مرطبة ومغذية للبشرة. يمكن مزجه مع زيت الزيتون أو الألوفيرا واستخدامه كقناع مرطب لمدة 15-20 دقيقة للحصول على بشرة ناعمة ومترطبة.



الزبادي (الياغورت)

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في ترطيب البشرة وتنعيمها. يمكن تطبيقه كقناع لمدة 15 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر للحصول على نتائج مرطبة.



زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو غني بالفيتامين E، الذي يحافظ على ترطيب البشرة ويمنع جفافها. يمكن تدليك البشرة به في المساء للحصول على بشرة ناعمة.

نصائح إضافية:

احرصي على شرب كميات كبيرة من الماء خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

تجنبي الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة، لأنه قد يتسبب في جفاف البشرة.

استخدمي مرطبًا طبيعيًا يناسب نوع بشرتك بانتظام لضمان الحفاظ على ترطيبها.