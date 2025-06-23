أفضل ثمانية حلول لحماية البشرة والشعر من كلور حمام السباحة

إذا كنتِ من الممارسات المنتظمات للسباحة، خاصة ذات البشرة الحساسة، فمن الضروري اتباع روتين وقائي للعناية ببشرتكِ وشعركِ. فيما يلي أفضل 8 نصائح للحفاظ على إشراقتكِ وحمايتكِ من آثار الكلور الضارة.
1. الترطيب المسبق قبل السباحة
استخدمي رذاذًا مرطبًا أو زيت جوز الهند على الشعر قبل دخول المسبح. هذا يشكل حاجزًا واقيًا يقلل من امتصاص الكلور، ويحافظ على لمعان الشعر، خصوصًا إذا كان مصبوغًا أو فاتح اللون.
2. اختيار منتجات خاصة للبشرة الحساسة
لمن تعانين من حساسية تجاه الكلور، يُنصح باستخدام لوشن أو مستحضرات تحييد الكلور قبل السباحة، للحد من الحكة والتهيج، خصوصًا لمن يعانين من الأكزيما أو التهابات الجلد.
3. حماية المناطق المعرضة للاحتكاك
إذا كانت لديكِ مشاكل مع تهيج الجلد في مناطق مثل الفخذين أو تحت الإبطين، ضعي طبقة خفيفة من الفازلين على هذه المناطق قبل السباحة لتقليل الاحتكاك والتسلخ.
4. الاستحمام الفوري بعد السباحة
يُفضل الاستحمام مباشرة بعد الخروج من المسبح بماء دافئ لإزالة بقايا الكلور، مما يمنع تهيج الجلد ويعد البشرة لامتصاص الترطيب.
5. استخدام غسول لطيف ومناسب
تجنبي الصابون القاسي بعد السباحة، ويفضل استخدام كريمات مائية أو منتجات تحتوي على الألوفيرا أو اللانولين. بعدها، طبقي مرطبًا خاليًا من العطور والكحول لحماية بشرتك من الجفاف.
6. تنظيف الشعر بعمق
لإزالة آثار الكلور، استخدمي شامبو يحتوي على مركبات منقية مثل EDTA، أو جربي خل التفاح كحل طبيعي لإزالة التراكمات. لا تنسي تطبيق بلسم مغذٍ لترطيب الشعر ومنحه نعومة ولمعانًا.
7. نصائح للتجفيف السريع والمريح
لتسهيل ارتداء الملابس بعد السباحة، استخدمي بودرة التلك على القدمين والمناطق الرطبة لمنع الالتصاق واللزوجة، مما يمنحك شعورًا بالراحة.
8. الترطيب العميق بعد السباحة
أهم خطوة للحفاظ على صحة بشرتك بعد تعرضها للكلور، هي تطبيق كريم مغذي وعميق الترطيب يعيد إليها النعومة والمرونة، ويحميها من الجفاف والتلف.
اتباع هذه النصائح البسيطة سيضمن لكِ حماية فعالة لبشرتكِ وشعركِ، لتستمتعي بسباحة صيفية ممتعة مع الحفاظ على جمالكِ الطبيعي وصحتكِ العامة.
زهرة الخليج
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