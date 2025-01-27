أفضل روتين للعناية بالبشرة صباحاً للحصول على بشرة صحية

تنظيف البشرة: ابدأي يومك بغسل وجهك باستخدام منظف مناسب لبشرتك. اخترِ منظفاً خفيفاً لا يحتوي على مواد كيميائية قاسية يحافظ على توازن البشرة ولا يسبب جفافها.
تونر: بعد التنظيف، استخدمي التونر لتنعيم البشرة وتقليل المسام. يساعد التونر أيضاً في إزالة أي آثار من المنظف أو المكياج.
مصل أو سيروم: يحتوي السيروم عادة على تركيزات عالية من الفيتامينات والمكونات المغذية مثل فيتامين C أو حمض الهيالورونيك. يساعد على تجديد البشرة وزيادة إشراقتها.
مرطب: رطبي بشرتك باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك. يساعد الكريم المرطب على الحفاظ على ترطيب البشرة طوال اليوم.
واقي الشمس: لا تنسي استخدام واقي الشمس بشكل يومي لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.
باتباع هذا الروتين البسيط، ستتمكنين من الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال اليوم.
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