أفضل روتين للعناية بالبشرة صباحاً للحصول على بشرة صحية

الوكيل الإخباري- يعد العناية بالبشرة في الصباح من الخطوات الأساسية التي تساعد في الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة طوال اليوم. إليك روتينًا بسيطًا وفعّالًا للعناية بالبشرة في الصباح:

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تنظيف البشرة: ابدأي يومك بغسل وجهك باستخدام منظف مناسب لبشرتك. اخترِ منظفاً خفيفاً لا يحتوي على مواد كيميائية قاسية يحافظ على توازن البشرة ولا يسبب جفافها.



تونر: بعد التنظيف، استخدمي التونر لتنعيم البشرة وتقليل المسام. يساعد التونر أيضاً في إزالة أي آثار من المنظف أو المكياج.



مصل أو سيروم: يحتوي السيروم عادة على تركيزات عالية من الفيتامينات والمكونات المغذية مثل فيتامين C أو حمض الهيالورونيك. يساعد على تجديد البشرة وزيادة إشراقتها.



مرطب: رطبي بشرتك باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك. يساعد الكريم المرطب على الحفاظ على ترطيب البشرة طوال اليوم.



واقي الشمس: لا تنسي استخدام واقي الشمس بشكل يومي لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.