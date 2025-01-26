أفضل روتين للعناية بالبشرة للحفاظ على إشراقتها

الوكيل الإخباري- للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، يجب اتباع روتين عناية مناسب يتناسب مع نوع بشرتك. إليك بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:



اضافة اعلان

التنظيف: يعتبر تنظيف البشرة الخطوة الأولى والأهم في أي روتين عناية. يجب اختيار منظف لطيف يناسب نوع بشرتك سواء كانت دهنية، جافة، أو مختلطة. يساعد التنظيف الجيد في إزالة الشوائب والزيوت الزائدة التي يمكن أن تسبب المسام المسدودة.



التقشير: يساعد التقشير في إزالة خلايا الجلد الميتة ويمنح البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا. يجب عدم الإفراط في التقشير لأن ذلك يمكن أن يسبب تهيج البشرة. يُفضل التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع حسب الحاجة.



الترطيب: الترطيب أساسي لجميع أنواع البشرة. حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب باستخدام مرطب خفيف وغير دهني. يساعد الترطيب في الحفاظ على مرونة البشرة ومنع الجفاف.



الواقـي الشمسي: لا يمكن إغفال أهمية استخدام واقي الشمس في روتين العناية بالبشرة. يُفضل استخدام واقي شمس واسع الطيف (SPF 30 أو أعلى) يوميًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة والبقع الداكنة.



العناية الليلية: خلال ساعات النوم، تتجدد البشرة. من الجيد استخدام كريمات مغذية وغنية بالمكونات مثل فيتامين C، الهيالورونيك أسيد، أو الريتينول (حسب نوع بشرتك) لتحفيز تجديد الخلايا وتحقيق نتائج أفضل.