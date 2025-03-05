أفضل طريقة لاستخدام مرطب الجسم في رمضان للحصول على نتائج مدهشة

الوكيل الإخباري- مع قدوم شهر رمضان، يصبح الاهتمام بالبشرة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نعومتها وحمايتها من الجفاف. في هذا السياق، يعد مرطب الجسم أحد المنتجات الأساسية التي تساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من التأثيرات السلبية للجو الجاف أثناء ساعات الصيام.

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لكن، هل تعرف الطريقة المثلى لاستخدام مرطب الجسم للحصول على أكبر استفادة في رمضان؟

1. استخدامه بعد الاستحمام مباشرة: أفضل وقت لاستخدام مرطب الجسم هو بعد الاستحمام، عندما تكون البشرة لا تزال رطبة. حيث يساعد ذلك في احتجاز الرطوبة داخل الجلد، مما يعزز من ترطيبه ونعومته لفترة أطول.

2. اختاري مرطبًا غنيًا بالزيوت: خلال شهر رمضان، ينصح باختيار مرطب يحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند، لأنها تساعد في ترطيب البشرة بعمق وحمايتها من الجفاف.

3. دلكي البشرة بلطف: عند وضع المرطب، تأكدي من تدليك البشرة بلطف باستخدام حركات دائرية. هذا لا يساعد فقط على توزيع المرطب بشكل متساوٍ، بل يحفز أيضًا الدورة الدموية في الجلد، مما يعزز من امتصاصه.

4. لا تنسي المناطق الجافة: احرصي على وضع المرطب على جميع أجزاء الجسم، مع التركيز على المناطق الأكثر جفافًا مثل الكوعين والركبتين، حيث تحتاج هذه المناطق إلى ترطيب إضافي.

5. استخدام مرطب نهاري وآخر ليلي: يمكنك استخدام مرطب خفيف في النهار قبل الخروج للتأكد من حماية بشرتك من الجفاف، بينما يمكن استخدام مرطب أكثر كثافة ودهنيًا قبل النوم للحصول على ترطيب عميق طوال الليل.