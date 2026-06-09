أفضل لوحات ظلال العيون التي تستحق التجربة في 2026

Anastasia Beverly Hills
تضم لوحة العلامة مزيجاً من درجات النيود الدافئة والباردة والمحايدة، بلمسات مطفية ولامعة تناسب مختلف الإطلالات. وتمتاز بتركيبة غنية وسهلة الدمج، ما يجعلها خياراً عملياً لمختلف ألوان البشرة.
Urban Decay
تجمع اللوحة بين الألوان الدافئة والتشطيبات المتنوعة، مع 14 درجة تتراوح بين المطفية واللامعة والبراقة. وتتميز بثبات طويل وألوان تحافظ على كثافتها وحيويتها طوال اليوم.
e.l.f
تعد من الخيارات المناسبة للمبتدئات، بفضل سهولة تطبيقها ودمجها. وتتوفر بدرجات متنوعة تشمل البني والفضي والوردي اللامع، مع تركيبة بودرية عالية الصبغة تدوم لساعات طويلة.
Clinique
تقدم لوحة بألوان ناعمة ومنعشة تناسب الاستخدام اليومي، مع درجات النيود والوردي والبني بلمسات لامعة. كما تتميز بثبات جيد من دون تكتل أو بهتان.
Natasha Denona
تستهدف محبات الألوان القوية والجريئة، إذ تضم مزيجاً من التركيبات الكريمية غير اللامعة والمعدنية واللامعة والذهبية البراقة، ما يمنح خيارات متنوعة لإطلالات عصرية ومميزة.
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