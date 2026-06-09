الثلاثاء 2026-06-09 11:53 م

أفضل لوحات ظلال العيون التي تستحق التجربة في 2026

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:04 م
الوكيل الإخباري-   تواصل ظلال العيون حضورها القوي في صيحات المكياج لموسم ربيع وصيف 2026، مع لوحات تجمع بين الألوان العصرية وسهولة الاستخدام. وتتنوع الخيارات بين الدرجات الناعمة والهادئة واللمسات الجريئة، بتركيبات غنية وسهلة الدمج تناسب الإطلالات النهارية والمسائية.اضافة اعلان


Anastasia Beverly Hills
تضم لوحة العلامة مزيجاً من درجات النيود الدافئة والباردة والمحايدة، بلمسات مطفية ولامعة تناسب مختلف الإطلالات. وتمتاز بتركيبة غنية وسهلة الدمج، ما يجعلها خياراً عملياً لمختلف ألوان البشرة.

Urban Decay
تجمع اللوحة بين الألوان الدافئة والتشطيبات المتنوعة، مع 14 درجة تتراوح بين المطفية واللامعة والبراقة. وتتميز بثبات طويل وألوان تحافظ على كثافتها وحيويتها طوال اليوم.

e.l.f
تعد من الخيارات المناسبة للمبتدئات، بفضل سهولة تطبيقها ودمجها. وتتوفر بدرجات متنوعة تشمل البني والفضي والوردي اللامع، مع تركيبة بودرية عالية الصبغة تدوم لساعات طويلة.

Clinique
تقدم لوحة بألوان ناعمة ومنعشة تناسب الاستخدام اليومي، مع درجات النيود والوردي والبني بلمسات لامعة. كما تتميز بثبات جيد من دون تكتل أو بهتان.

Natasha Denona
تستهدف محبات الألوان القوية والجريئة، إذ تضم مزيجاً من التركيبات الكريمية غير اللامعة والمعدنية واللامعة والذهبية البراقة، ما يمنح خيارات متنوعة لإطلالات عصرية ومميزة.
 
 


gnews

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