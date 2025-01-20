أفضل ماسكات طبيعية للبشرة لإشراقة طبيعية

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سهلة وفعّالة للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة، فإن الماسكات الطبيعية هي الحل الأمثل. إليكِ بعض الماسكات التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل:

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ماسك العسل والليمون:

اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من عصير الليمون. طبقي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر. العسل يرطب البشرة بينما الليمون يضيء ويعطيها إشراقة طبيعية.



ماسك الطمي المغربي:

الطمي المغربي معروف بقدرته على تنقية البشرة وامتصاص الزيوت الزائدة. امزجي الطمي مع ماء الورد وضعيه على وجهك لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه. ستشعرين ببشرة ناعمة ومنتعشة.



ماسك الأفوكادو والزبادي:

اخلطي نصف حبة أفوكادو مع ملعقة من الزبادي وطبقي المزيج على وجهك. الأفوكادو يرطب البشرة بينما الزبادي ينقيها. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه.



ماسك الخيار والنعناع:

امزجي عصير الخيار مع بعض أوراق النعناع المفرومة وضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة. هذا الماسك مثالي لترطيب البشرة ومنحها نضارة.