أفضل 5 أحجار كريمة لإكسسوارات صيف 2024

الوكيل الإخباري- فى صيف عام 2024، يواجه سوق المجوهرات والإكسسوارات تحولات وتغيرات في أشكال كل قطعة، خاصة مع استخدام الأحجار الكريمة بعد معرفة الكثير من الفتيات لفوائدها في علم الطاقة، لذا نستعرض أفضل الأحجار الكريمة التي تستخدم في الحلي والإكسسوارات موضة صيف 2024.

الأحجار الكريمة الشعبية

العقيق

يعتبر العقيق من الأحجار الكريمة الشهيرة والمعروفة لدى الكثير من الأشخاص، كما أن سعره في متناول الجميع ومتوفر بأشكال وأحجام حسب رغبة كل شخص، وأيضًا العقيق الأحمر والذي يُعرف العقيق بلونه الزاهي وشفافيته العالية، وهو الاختيار الأمثل للباحثين عن المجوهرات الكلاسيكية والأنيقة في نفس الوقت.

اللازورد

هذا الحجر الكريم الأزرق مشهور بلونه الأزرق السماوي الداكن وبريقه الذهبي. يستخدم غالبًا في العديد من القطع الزخرفية، وخاصة تلك التي تهدف إلى إبراز الفخامة والأناقة.

اللؤلؤ

يُعرف اللؤلؤ بلمعانه اللطيف ولونه الأبيض واللبني الهادئ، وهو الخيار الأمثل لصنع المجوهرات الرقيقة والأنيقة، والتي تناسب العرائس خاصة في حفلات زفاف صيف 2024، ويُستخدم عادةً في مجوهرات النساء، مثل الأقراط والقلائد.



الفيروز

يشتهر حجر الفيروز الكريم بلونه الأخضر أو الأزرق الداكن، وله تاريخ طويل في صناعة المجوهرات التراثية القديمة في العديد من الحضارات، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه رمز للحظ السعيد والقوة، وهو مناسب لصنع المجوهرات ذات رقي وفخامة.

حجر الموزانيت

أما حجر الموزانيت فهو الحجر الكريم الاصطناعي مشهور بصلابته ولمعانه، ويشبه إلى حد كبير الماس الطبيعي. يُستخدم عادةً في قطع المجوهرات الراقية المختلفة، وهو مناسب بشكل خاص لأولئك الذين يبحثون عن أنماط فريدة مع مراعاة الميزانية.

اليوم السابع