أقلام حواجب تمنحك تأثير المايكروبليدنغ بسهولة لإطلالة طبيعية ومحددة

الوكيل الإخباري- تُعدّ الحواجب من العناصر الأساسية في إبراز ملامح الوجه وإضفاء التوازن على الإطلالة، إذ يمكن لتعديل بسيط في شكلها أن يغيّر المظهر بالكامل. ومع تنوّع مستحضرات الحواجب المتوفرة، يبقى اختيار القلم المناسب خطوة ضرورية للحصول على نتيجة دقيقة وطبيعية.





وللحصول على حواجب تبدو ممتلئة ومحددة بأسلوب يحاكي تقنية المايكروبليدنغ، اخترنا مجموعة من أبرز أقلام تحديد الحواجب التي تجمع بين الدقة وسهولة الاستخدام:



يُعد قلم Precisely My Brow من Benefit Cosmetics من أشهر الخيارات في هذا المجال، إذ يتميّز برأس دقيق يساعد على رسم شعيرات تحاكي الحاجب الطبيعي، ما يمنح تأثيراً قريباً من المايكروبليدنغ، مع إمكانية استخدام الجل المرافق للحصول على ثبات يدوم طوال اليوم.



كما يبرز قلم MicroStroke Brow Pen من Anastasia Beverly Hills، الذي صُمّم برأس فائق الدقة لرسم خطوط دقيقة تعطي مظهراً طبيعياً وممتلئاً، إلى جانب تركيبته المقاومة للماء وثباته الذي قد يصل إلى 24 ساعة.



ومن الخيارات المفضلة أيضاً Graphic Brow Pencil من Noha Nabil Beauty، والذي يتميّز بتركيبة كريمية ناعمة وفرشاة مدمجة لتسهيل التصفيف، مع إمكانية دمجه مع جل الحواجب للحصول على تحديد أوضح وثبات أفضل.



أما Brow Stylist Micro Ink Pen من L'Oréal Paris، فيقدّم نتيجة طبيعية بفضل طرفه الدقيق الذي يرسم شعيرات رفيعة تحاكي شكل الحاجب الحقيقي، مع ثبات طويل يمنح مظهراً مرتباً لساعات.



ويأتي Lift & Snatch Brow Tint Pen من NYX Professional Makeup كخيار مثالي لمحبات الإطلالة الطبيعية، إذ يتميّز بطرف فائق الدقة وتركيبة قابلة للبناء، ما يسمح بالحصول على كثافة تدريجية مع درجات متعددة تناسب مختلف ألوان الحواجب، إضافة إلى مقاومته للماء.



وتؤكد هذه الأقلام أن الوصول إلى حواجب طبيعية ومحددة لم يعد يتطلب تقنيات معقدة، بل يمكن تحقيقه بسهولة من خلال اختيار الأداة المناسبة التي تمنحك مظهراً قريباً من نتائج المايكروبليدنغ في خطوات بسيطة.





