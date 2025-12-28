"أقنعة الفحم".. بين الوهم الجمالي وخطر تضرر البشرة

الوكيل الإخباري- تصاعدت شعبية أقنعة الفحم المقشرة كحل سريع لعلاج الرؤوس السوداء والبشرة الدهنية، إلا أن خبراء الجلد يحذرون من مخاطرها على المدى الطويل.

اضافة اعلان



وقالت الدكتورة بوجا ريدي، طبيبة الأمراض الجلدية، إن هذه الأقنعة قد تزيل الزيوت والأوساخ بشكل مفرط، ما يضعف حاجز البشرة الطبيعي ويزيد من مشاكل مثل البثور والحساسية وتفاوت لون البشرة، مشيرة إلى أن الاستخدام المتكرر يسبب شد وحرق الجلد ويقلل قدرته على الدفاع عن نفسه.



وأكدت على تبني نهج علمي للعناية بالبشرة، مع توصيات تشمل:

تجنب المنتجات التي تسبب حرق الجلد أو إزالة الشعر بشكل مفرط.

استخدام أحماض مثل الساليسيليك والجليكوليك واللاكتيك للتحكم في إفراز الزيوت.

دعم وتعزيز حاجز البشرة قبل البحث عن نتائج سريعة.



الحفاظ على صحة البشرة يعتمد على التوازن، الترطيب، وتقوية الحاجز الطبيعي للبشرة.