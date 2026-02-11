أقنعة الكولاجين الكورية لبشرة زجاجية

11:33 ص

الوكيل الإخباري- يتباطأ إنتاج الكولاجين طبيعيًا مع تقدّم المرأة في العمر، فتظهر علامات الشيخوخة بشكل أوضح وتفقد البشرة جزءًا من نضارتها ومرونتها. ومن هنا برزت أقنعة الكولاجين الكورية كحل فعّال ومحبوب ضمن روتين العناية بالبشرة.





أبرز أقنعة الكولاجين الكورية



أصبحت أقنعة الكولاجين الكورية من أكثر اتجاهات الجمال رواجًا بفضل نتائجها الملحوظة وسهولة استخدامها في المنزل. فهي تعزّز ترطيب البشرة بعمق، وتمنحها مظهرًا ممتلئًا ومشرقًا وأكثر حيوية. وإذا لم تجرّبيها بعد، فقد تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتجديد روتينكِ والعناية ببشرتك بأسلوب مختلف.



ومع الانتشار الواسع لهذه الأقنعة وتنوّعها في الأسواق، قد يصبح الاختيار بينها مربكًا. لذلك نختصر عليكِ الطريق ونقدّم لكِ مجموعة من أفضل أقنعة الوجه بالكولاجين للحصول على بشرة ناعمة، مشرقة، وأكثر امتلاءً.



قناع Medicube: لتقليل ظهور الخطوط الدقيقة



إذا كانت بشرتكِ خشنة أو متهيّجة أو تعاني من احمرار، فقد يكون حاجز البشرة متضررًا. في هذه الحالة، يُنصح باستخدام قناع Medicube Salmon DNA PDRN Pink Collagen Jelly Gel Mask.

يحتوي هذا القناع على مستخلص DNA السلمون (PDRN) الذي يساعد على دعم وظيفة الحاجز الطبيعي للبشرة، إلى جانب الكولاجين المتحلّل الذي يساهم في تحسين مرونة البشرة وتقليل مظهر الخطوط الدقيقة. يترك القناع البشرة أكثر نعومة ونضارة، مع تعزيز ملحوظ في الترطيب والمرونة.



قناع 111SKIN: لتهدئة البشرة وترطيبها وإشراقها



يعمل قناع 111Skin Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask على تهدئة البشرة وترطيبها ومنحها إشراقة واضحة.

تجمع تركيبته بين مستخلص وردة دمشق المهدئة، والكولاجين المتحلّل، وخلايا بذور الرمان الغنية بمضادات الأكسدة، ما يساعد على إنعاش البشرة وتحسين مظهرها العام ومنحها توهجًا صحيًا.



قناع Numbuzin: مناسب لجميع أنواع البشرة



يُعد قناع Numbuzin No.2 Rose PDRN Collagen Plumping Sheet Mask خيارًا مناسبًا لجميع أنواع البشرة بفضل تركيبته الغنية التي تمنح البشرة إشراقة ولمسة امتلاء فورية.

يستفيد القناع من خصائص PDRN المستخلص من السلمون لدعم مرونة البشرة، إلى جانب الكولاجين والببتيدات التي تساعد على تحسين مظهرها، مع مكونات نباتية مهدئة تمنح إحساسًا بالراحة والانتعاش.

