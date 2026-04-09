أقنعة الهيدروجيل لبشرة أكثر مرونة ونعومة

أقنعة الهيدروجيل… ترطيب عميق ولمسة منعشة
إليكِ أفضل أنواع أقنعة الهيدروجيل الغنية بالمكوّنات الفعالة التي تساعد على ترطيب البشرة بعمق.
قناع 111SKIN: عناية مركّزة لتنعيم الخطوط الدقيقة
تقدّم علامة 111SKIN واحدًا من أبرز أقنعة الهيدروجيل في عالم العناية بالبشرة، بتركيبة متطوّرة تستهدف الخطوط الدقيقة والتجاعيد بفعالية. يحتوي على الببتيدات ومكوّنات نشطة تسهم في شدّ البشرة وتحسين مرونتها، مما يساعد على تقليل مظهر علامات التقدّم في السن. يُفضّل استخدامه مساءً للاستيقاظ صباحًا ببشرة أكثر صفاءً ونضارة.
قناع Naked Beauty: تركيبة تعزّز قوة البشرة وإشراقتها
يُعدّ قناع الوجه الهيدروجيلي Naked Beauty MD 5-Pack Firming Hydrogel Face Masks من الخيارات الرائجة في عالم العناية بالبشرة، بفضل تركيبته الغنية بالببتيدات الحيوية التي تساعد على تعزيز قوة البشرة وتحسين مرونتها. يمنح البشرة إشراقة ملحوظة وملمسًا ناعمًا منذ الاستخدام الأول، كما يسهم في ترميمها واستعادة حيويتها بفعالية.
قناع Biodance: شدّ فوري وترطيب عميق للبشرة
يعمل قناع الوجه Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask على شدّ البشرة بعمق ومنحها ملمسًا ناعمًا ومشدودًا. يتميّز بتركيبة غنية بالكولاجين منخفض الوزن الجزيئي، الذي يسهم في تعزيز مرونة البشرة وتوفير ترطيب مكثّف. كما تحتوي تركيبته على الكولاجين الحيوي والببتيدات التي تساعد على تنعيم الخطوط الدقيقة وتحسين مظهر البشرة، لتبدو أكثر تماسكًا وإشراقًا مع الاستمرار في استخدامه.
