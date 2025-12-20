أقنعة بروتين منزلية لعلاج الشعر التالف والجاف

أهمية بروتين الشعر:
يتكوّن الشعر أساسًا من الكيراتين إلى جانب الماء والمعادن والميلانين، وهو ما يحدد صحته ولونه ونموه.
نقص البروتين في النظام الغذائي يؤدي إلى تساقط الشعر، ترققه، وتكسره، لذا تُعد أقنعة البروتين ضرورية.
قناع البيض والزبادي: زبادي كامل الدسم + بيضة + 3 ملاعق زيت عطري (ورد أو لافندر)، يترك 15–20 دقيقة ثم يُغسل.
قناع البروتين الجيلاتيني: ملعقة جيلاتين مذابة + نصف كوب ماء ساخن + ملعقة عسل + قطرات زيت إكليل الجبل، يُترك 15–20 دقيقة ثم يُغسل.
قناع حليب جوز الهند والصبار: ¼ كوب حليب جوز الهند + ملعقتان كبيرتان جل صبار، يُوزع على الشعر ويُترك 15–20 دقيقة ثم يُغسل.
قناع الموز والبيض: موزة مهروسة + بيضة + قطرات زيت عطري، يُترك 30 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر.
