أقنعة بروتين منزلية لعلاج الشعر التالف والجاف

الوكيل الإخباري- لإصلاح الشعر التالف والجاف، يمكن الاعتماد على أقنعة بروتين منزلية تحتوي على البيض، الزيوت الطبيعية، الأفوكادو، الحليب، الجيلاتين، الزبادي، والقشدة، التي تعمل على ترطيب الشعر، تقويته، وتسريع نموه، وفقًا لموقع Of Iron and Velvet.

اضافة اعلان



أهمية بروتين الشعر:

يتكوّن الشعر أساسًا من الكيراتين إلى جانب الماء والمعادن والميلانين، وهو ما يحدد صحته ولونه ونموه.

نقص البروتين في النظام الغذائي يؤدي إلى تساقط الشعر، ترققه، وتكسره، لذا تُعد أقنعة البروتين ضرورية.

أفضل أقنعة البروتين للشعر:

قناع البيض والزبادي: زبادي كامل الدسم + بيضة + 3 ملاعق زيت عطري (ورد أو لافندر)، يترك 15–20 دقيقة ثم يُغسل.

قناع البروتين الجيلاتيني: ملعقة جيلاتين مذابة + نصف كوب ماء ساخن + ملعقة عسل + قطرات زيت إكليل الجبل، يُترك 15–20 دقيقة ثم يُغسل.

قناع حليب جوز الهند والصبار: ¼ كوب حليب جوز الهند + ملعقتان كبيرتان جل صبار، يُوزع على الشعر ويُترك 15–20 دقيقة ثم يُغسل.

قناع الموز والبيض: موزة مهروسة + بيضة + قطرات زيت عطري، يُترك 30 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر.

باتباع هذه الأقنعة بانتظام، يصبح الشعر أكثر نعومة، قوة، ولمعانًا مع تعزيز صحته ونموه.