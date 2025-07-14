أقنعة طبيعية من الفواكه الصيفية لبشرة نضرة

🥭 1. قناع المانجو
فوائده: غني بفيتامين A وC، يُجدّد الخلايا ويُفتّح البشرة.
الطريقة: اخلطي لبّ المانجو مع العسل والزبادي، واتركيه 15 دقيقة.
🥝 2. قناع الكيوي
فوائده: يُحفّز الكولاجين، يُقشّر بلطف بفضل أوميغا 3.
الطريقة: مرّري شريحة كيوي على الوجه، واتركيها 30 دقيقة.
🍉 3. قناع البطيخ
فوائده: يرطّب البشرة ويهدّئها، غني بالليكوبين.
الطريقة: اخلطي البطيخ مع العسل وجل الصبار، واتركيه 15 دقيقة.
🍍 4. قناع الأناناس
فوائده: يُقشّر بلطف، يُقلّل البقع بفضل البروميلين وفيتامين C.
الطريقة: امزجي عصير الأناناس مع العسل، واتركيه 10–15 دقيقة.
🍇 5. قناع التوت
فوائده: يُقاوم الشيخوخة، يُقشّر، ويُخفّف حب الشباب.
الطريقة: امزجي التوت المهروس مع جل الصبار، واتركيه 15–20 دقيقة.
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