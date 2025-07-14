أقنعة طبيعية من الفواكه الصيفية لبشرة نضرة

الوكيل الإخباري- الفواكه الصيفية ليست فقط لذيذة، بل تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات ترطّب البشرة وتُفتّحها وتُقشّرها بلطف، دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية.

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🥭 1. قناع المانجو

فوائده: غني بفيتامين A وC، يُجدّد الخلايا ويُفتّح البشرة.

الطريقة: اخلطي لبّ المانجو مع العسل والزبادي، واتركيه 15 دقيقة.

🥝 2. قناع الكيوي

فوائده: يُحفّز الكولاجين، يُقشّر بلطف بفضل أوميغا 3.

الطريقة: مرّري شريحة كيوي على الوجه، واتركيها 30 دقيقة.

🍉 3. قناع البطيخ

فوائده: يرطّب البشرة ويهدّئها، غني بالليكوبين.

الطريقة: اخلطي البطيخ مع العسل وجل الصبار، واتركيه 15 دقيقة.

🍍 4. قناع الأناناس

فوائده: يُقشّر بلطف، يُقلّل البقع بفضل البروميلين وفيتامين C.

الطريقة: امزجي عصير الأناناس مع العسل، واتركيه 10–15 دقيقة.

🍇 5. قناع التوت

فوائده: يُقاوم الشيخوخة، يُقشّر، ويُخفّف حب الشباب.

الطريقة: امزجي التوت المهروس مع جل الصبار، واتركيه 15–20 دقيقة.





