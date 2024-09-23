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ألوان أحمر الشفاه العصرية لخريف 2024

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 09:39 ص

الوكيل الإخباري-   يتمتع أحمر الشفاه بتاريخ طويل في عالم المكياج. لطالما استخدمته الملكات والسيدات للتعبير عن أنفسهن ومكانتهن الاجتماعية لآلاف السنين.

أما اليوم، فقد أصبح أحمر الشفاه من أهم منتجات المكياج التي تركز عليها العلامات التجارية، وتقدمه ضمن إصدارات جديدة ومتنوعة. 

ونظراً لأن النساء يعرفن جيداً تأثير هذا المنتج الصغير على مظهرهن، فإنهن دائماً يبحثن عن أحدث أنواعه وألوانه.

ومن أبرز الخصائص التي يجب أن تتوفر في أحمر الشفاه خلال فصلي الخريف والشتاء هي الترطيب؛ إذ تسبب تغيرات درجات الحرارة والهواء البارد جفاف الشفاه وتشققها.

أفضل أحمر شفاه مرطب لخريف 2024
 
إذا كنت تفكرين في إضافة منتج جديد إلى مجموعة أحمر الشفاه الخاصة بك، إليك بعض الخيارات التي تتمتع بألوان وتركيبة مناسبة لهذا الموسم.

أحمر شفاه بتركيبة مرطبة ومغذية
  
أحمر شفاه بتركيبة كريمية ولمسة ساتانية، يمنح الشفاه لوناً مكثفاً وتغذية فائقة، في عبوة قابلة لإعادة التعبئة وصديقة للبيئة.

يتميز بتركيبة تحتوي على 84% من مكونات العناية بالبشرة، مثل زيت الكاميليا وزبدة الشيا وزيت بذور عباد الشمس التي تعمل على ترطيب الشفاه وإصلاح الجفاف.

أحمر شفاه بتركيبة مخملية ومرطبة 
 

 يجمع هذا المنتج بين اللون الغني والترطيب العميق، بتركيبة مطفية وخفيفة الوزن تدوم حتى 12 ساعة.

 يحتوي على حبيبات حمض الهيالورونيك التي تعزز الترطيب وتقنية مبتكرة تحافظ على راحة الشفاه طوال اليوم.


أحمر شفاه بتركيبة تدوم طويلاً

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  يوفر أحمر الشفاه هذا لوناً مطفياً وترطيباً يدوم 16 ساعة. يتميز بتمريرة واحدة تمنح لوناً مكثفاً يظل ثابتاً دون الحاجة إلى التجديد، كما يغذي الشفاه، ويخفي الخطوط الدقيقة.


زيت شفاه بلمعان قوي وترطيب عميق
 يأتي زيت الشفاه هذا في أربعة ألوان جديدة بلمعان قوي وقوام كريمي يغذي الشفاه ويمنحها نضارة. مناسب لإطلالة طبيعية مشرقة دون الحاجة إلى استخدام أحمر شفاه.

 
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