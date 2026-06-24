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ألوان الباستيل للأظافر في صيف 2026.. أناقة ناعمة بلمسات جريئة - صور

ثصب
ألوان الباستيل صيف 2026
 
الأربعاء، 24-06-2026 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد صيحات طلاء الأظافر لصيف 2026 عودة قوية لألوان الباستيل، لكن بأساليب عصرية تتجاوز ارتباطها التقليدي بفصل الربيع، لتمنح الإطلالات لمسة من الحيوية والأناقة.

وتبرز هذا الموسم درجات الأزرق السماوي، والوردي الناعم، والأخضر الفستقي، إلى جانب الباستيل الحليبي، مع تصاميم مبتكرة مثل الأظافر الفرنسية الملونة، والخطوط الهندسية، ونقاط "البولكا"، إضافة إلى دمج تأثيرات الكروم للحصول على مظهر أكثر تميزًا.

ويؤكد خبراء التجميل أن موضة صيف 2026 تشجع على مزج ألوان الباستيل في التصميم الواحد، إلى جانب استخدام أنماط هندسية وتأثيرات بصرية عصرية مثل "الهالة" التي تمنح الأظافر عمقًا وجاذبية.

ولإبراز جمال هذه الألوان، يُنصح باعتماد الأظافر اللوزية أو المربعة الدائرية، مع استخدام مستحضرات عالية الجودة للحفاظ على ثبات اللون ولمعانه طوال الموسم.

وتبقى ألوان الباستيل الخيار الأبرز لمن تبحث عن إطلالة تجمع بين النعومة والعصرية خلال صيف 2026.

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