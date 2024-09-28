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ألوان الخريف.. دليل اختيار الألوان المثالية لإطلالة متجددة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   يرسم الخريف لوحة ألوان نابضة بالحياة تتكامل بشكل مثالي مع هواء الموسم المنعش والأجواء المريحة. تُجسّد الإكسسوارات بألوان الخريف التي تتراوح من اللون العنابي الداكن إلى الخردلي الدافئ والأزرق الغامق إلى البرتقالي المحروق، جوهر الأوراق المتغيّرة وغروب الشمس الذهبي. لا تعمل هذه الإكسسوارات على تعزيز أي خزانة ملابس فحسب، بل تضيف أيضاً الدفء والثراء إلى أي زيّ.

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تُجسّد لوحة الألوان المريحة المستوحاة من درجات اللون البنّي والأصفر دفء الخريف وراحته. تثير هذه الألوان شعوراً بالدفء والراحة عند الاستلقاء في بطانية ناعمة بجوار النار، أو الاستمتاع بفنجان من الكاكاو الساخن بينما تتحوّل الأوراق إلى اللون الذهبي في الخارج.

 

في هذا الموسم، يشكّل اندماج اللون البنّي والكاميل والأخضر لوحة ألوان متطوّرة وأرضية تعكس العالم الطبيعي. معاً، تخلق هذه الألوان توازناً متناغماً، مثالياً للأزياء الخريفية وديكور المنزل، مما يجلب ثراء الأرض ونضارة الطبيعة إلى أسلوبك.

 
gnews

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