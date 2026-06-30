ألوان غير متوقعة تتصدر موضة الأظافر 2026

الوكيل الإخباري- تتجه موضة الأظافر لعام 2026 نحو ألوان جريئة وغير تقليدية كانت تُعد سابقاً غير محبذة، لكنها أصبحت اليوم «ترند» يمنح اليدين طابعاً مميزاً ومختلفاً. وتعتمد هذه الصيحات على التناقضات اللونية والعمق البصري، بعيداً عن الكلاسيكية والنعومة المعتادة.



ويؤكد خبراء التجميل أن هذه الدرجات تعكس توجه الجمال نحو التفرد والاختلاف، ومن أبرزها: الأخضر الطحلبي اللامع، الأصفر الخردلي، لون الزبيب الداكن، البيج الهولوغرافي، الأزرق المخفف، الوردي السلموني، الزيتوني اللامع، والموف الناعم.



وتتميز هذه الألوان بقدرتها على الجمع بين الجرأة والهدوء، وتقديم إطلالات عصرية غير متوقعة تناسب مختلف الأذواق والمناسبات.

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*الأخضر الطحلبي اللامع

* الأصفر الخردلي

*الزبيب الداكن

* البيج الهولوغرافي

*الأزرق المخفف

*الوردي السلموني

*الزيتوني اللامع

*الموف الناعم