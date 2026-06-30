ألوان غير متوقعة تتصدر موضة الأظافر 2026

ويؤكد خبراء التجميل أن هذه الدرجات تعكس توجه الجمال نحو التفرد والاختلاف، ومن أبرزها: الأخضر الطحلبي اللامع، الأصفر الخردلي، لون الزبيب الداكن، البيج الهولوغرافي، الأزرق المخفف، الوردي السلموني، الزيتوني اللامع، والموف الناعم.
وتتميز هذه الألوان بقدرتها على الجمع بين الجرأة والهدوء، وتقديم إطلالات عصرية غير متوقعة تناسب مختلف الأذواق والمناسبات.
* الأصفر الخردلي
*الزبيب الداكن
* البيج الهولوغرافي
*الأزرق المخفف
*الوردي السلموني
*الزيتوني اللامع
*الموف الناعم
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