أنواع شامبو تلائم فروة الرأس الحساسة

الوكيل الإخباري- بما أن فروة رأسك تُعد امتدادًا لبشرة وجهك، فلا عجب أنها قد تكون عرضة لمشكلات مشابهة لتلك التي تعاني منها البشرة، مثل حبّ الشباب، أو القشرة، أو حساسية فروة الرأس.





العناية بفروة الرأس الحساسة تبدأ من اختيار الشامبو المناسب



تُعدّ فروة الرأس الصحية الأساس لنمو شعر قوي وصحي، لذلك من الضروري الانتباه إلى حالتها وتوفير العناية والتغذية الملائمتين لها. وإذا شعرتِ بألم أو احمرار في فروة رأسك، أو لاحظتِ ظهور القشرة بشكل مفاجئ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على حساسية في فروة الرأس.



وفي حين يستطيع بعض الأشخاص استخدام أي نوع من الشامبو والحصول على شعر بمظهر صحي، تحتاج صاحبات فروة الرأس الحساسة إلى اختيار الشامبو بعناية أكبر، إذ تتطلّب هذه الفروة منتجات خاصة خالية من الكبريتات والعطور القوية، لما لها من دور في تهدئة الفروة وحمايتها من التهيّج.



أفضل أنواع الشامبو لفروة الرأس الحساسة



قد تجعل فروة الرأس الحساسة روتين العناية اليومي بالشعر أقل راحة، إلا أن اختيار الشامبو المناسب يمكن أن يُحدث فرقًا واضحًا في صحة فروة الرأس ومظهر الشعر. وفي ما يلي، نستعرض أفضل أنواع الشامبو الملائمة لفروة الرأس الحساسة.

